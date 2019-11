Entrevista al informático que asegura que hubo fraude en las elecciones de Bolivia: «Se computó el voto de ausentes para favorecer a Evo Morales»

“Mi vida era normal la semana pasada, hasta que comencé a trabajar en esto. Ahora es un torbellino y ha cambiado en todo sentido, desde el hecho de ya no estar en mi casa con mi familia. Tuve que tomar bastantes medidas de seguridad. Con el embajador de Gran Bretaña tuve una reunión, no para pedir asilo, sino que estaban interesados en la investigación. He recibido llamadas de otros organismos internacionales para mi protección. Quisiera tener la vida normal de hace una semana y no sé qué pasará en mi trabajo. No me arrepiento de nada. Cualquier situación derivada de esto vale la pena, ya que se abrió los ojos de la población. Hemos mostrado evidencias comprobables”, dice el joven ingeniero, que es bicampeón de programación de Bolivia y que ha trabajado en empresas privadas y en el Estado, además de ser docente de la Universidad Católica Boliviana. El diálogo exclusivo con Infobae transcurrió por teléfono de la siguiente manera:

