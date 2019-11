Envían a la cárcel a sargento afín al MAS que vendía granadas de gas a manifestantes

COCHABAMBA

Un juez determinó enviar hoy al penal de El Abra, con detención preventiva, al sargento Ismael Marquina acusado de vender granadas de gas a los sectores movilizados actualmente en el departamento.

«Estoy tranquilo, no estoy triste, no me arrepiento de ser masista, lo sostengo y mantengo mi postura (…) a todos mis camaradas les digo, si han actuado de esa fe inventando pruebas está bien. Yo no participé del motín eso es su gran rabia», expresó.

El sargento Ismael Marquina aseguró que está «tranquilo» ante la determinación de la justicia que le dio detención preventiva hoy en El Abra.

Personal de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba aprehendió el lunes pasado al sargento segundo del grupo Delta.

Se presume que el Marquina sacaba implementos policiales del fusilato al que tenía acceso. El 31 de octubre, la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) de la Policía inició una investigación en su contra por abandono de funciones, ya que dejó su unidad para dirigirse al trópico como dirigente cocalero.