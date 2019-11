Están en La Paz: Población rechaza injerencia de izquierdistas argentinos liderados por Grabois

Población rechaza presencia de izquierdistas argentinos

Juan Grabois en Bolivia. Están en La Paz. Pasearon tranquilamente por la plaza Murillo y descansaron frente al Palacio de Gobierno

DELEGACIÓN ARGENTINA AYER PASEÓ LIBREMENTE POR LA SEDE DE GOBIERNO; SIN EMBARGO, LA POBLACIÓN ESTÁ INDIGNADA POR LA INJERENCIA POLÍTICA E INTENTO DE SEDICIÓN.

LA DELEGACIÓN ARGENTINA SOSTUVO REUNIONES PRIVADAS EN EL ALTO Y EN LA TARDE FUERON ABUCHEADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ.

LA DELEGACIÓN ARGENTINA SOSTUVO REUNIONES PRIVADAS EN EL ALTO Y EN LA TARDE FUERON ABUCHEADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ.

La delegación argentina de 40 personas denominada “Solidaridad con Bolivia” que se encuentra en el país, aseguró que entregará al Mercado Común del Sur (Mercosur) un informe sobre la presunta vulneración de derechos humanos en el país por el actual Gobierno de transición. Sin embargo, el bloque internacional no emitió ningún comunicado sobre el respaldo de este grupo, además la población en general y líderes políticos rechazaron la injerencia de esa agrupación en asuntos internos. El gobierno está alerta.

La delegación arribó a la ciudad de Santa Cruz el viernes por la noche, donde un grupo de personas les increpó la presencia de los ciudadanos y los acusaron de pretender entrometerse en las decisiones de la población boliviana.

Sin embargo, el periodista Humberto Vacaflor, aseguró que las personas que azuzaron eran de la misma delegación, las agresiones verbales de los que fueron objeto, estaba montado y planificado.

El analista político, Franklin Pareja, aseguró que el informe que emita el grupo de activistas no tendrá validez legal, lo único que pretenden es desinformar a la comunidad internacional y asegurar que en el país se concretó un gobierno dictatorial a través de un golpe de estado.

“Este tipo de reflexiones de democracia que pretenden darnos estos personajes no tendrán ninguna asidero que ellos pretenden. Estos señores solo quieren desinformar y construir una narrativa y posicionarlo en la comunidad internacional y asegurar que en el país existe un golpe de estado”, puntualizó.

REUNIONES

La mañana de ayer se reunieron con las familias de los fallecidos a puertas cerradas de la iglesia San Francisco de Asís de la zona de Senkata. Una de las integrantes dijo que la recepción de los testimonios de las víctimas. No permitieron la presencia de medios bolivianos.

Al mediodía la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra llegó hasta esa zona e ingresó al encuentro privado, se quedó alrededor de 10 minutos y salió del lugar sin dar declaraciones a la prensa.

Por la tarde el grupo se trasladó hasta plaza Murillo, pretendían reunirse con la senadora suplente del MAS, María Oporto que presuntamente sostiene una huelga de hambre desde hace una semana en el hemiciclo del Senado.

Empero, no pudieron lograr su objetivo, no pudieron ingresar a las instalaciones de la Asamblea Legislativa porque no tenían permiso y fueron desalojados de plaza Murillo. Los ciudadanos que transitaban por ese sector los abuchearon y les increparon por su intención de generar desinformación de lo que pasó en el país.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió que no permitirán que ningún grupo subversivo intente generar caos en el país, aseguro que ante cualquier movimiento irregular se actuará conforme a la norma para resguardar la seguridad y la integridad del estado boliviano.

GRABOIS

El grupo es liderado por Juan Grabois, es hijo del militante peronista Roberto Grabois, quien fundó el Frente Estudiantes Nacionales. El dirigente es muy cercano a cristina Kirchner, incluso la acompañó a los tribunales federales el día que debió defenderse por las acusaciones del denominado caso cuadernos y del sistema de pagos de sobornos montado desde el gobierno.

El Diario / La Paz