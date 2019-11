Evo dice que se contacta con dirigentes de El Alto y Sacaba y que las protestas seguirán

sábado, 16 de noviembre de 2019 · 11:44

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue entrevistado por la periodista Carmen Aristegui en CNN. Él advirtió que las protestas no van a detenerse hasta conseguir que Jeanine Añez renuncie. Admitió seguir en contacto con los protestantes de El Alto y Sacaba, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“No creo que el pueblo pare hasta que saque a la dictadura del Palacio Quemado ( ) este movimiento es hasta sacar la dictadura y hasta acabar con el golpe de estado”, dijo Morales en la entrevista. También afirmó que se había comunicado hace poco con sus compañeros de base en El Alto y Sacaba, Cochabamba.

“Hace momento me comuniqué con algunos compañeros de base de El Alto (y) muy poco me comuniqué con Sacaba, Cochabamba, igualmente ahora ya no paran”, declaró el expresidente. Inculpó al mandato de Añez y a la Organización de Estados Americanos (OEA) de las ocho muertes confirmadas, ocurridas la tarde de este viernes.

Ayer varios campesinos y afines al MAS se enfrentaron a la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) en Sacaba. De acuerdo a la información que brindó el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, los uniformados capturaron a varios protestantes con armas de fuego, dinamitas, bazucas caseras y otros artefactos que lanzaban canicas. Una de estas hirió a un periodista de PAT, quien estaba junto a los oficiales.