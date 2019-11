Guedes y Mendoza pasarán la Navidad con sus familias después de diez años

Después de negarles innumerables veces la libertad, a nueve días del cambio de Gobierno en el país, el Tribunal les concedió que se defiendan en libertad y la Fiscalía estuvo de acuerdo. Les prohibieron hablar del juicio con la prensa

La Navidad de 2008 fue la última que Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, detenidos por el caso de supuesto terrorismo, pasaron con sus familiares. Desde entonces, sus seres queridos los veían en Palmasola los días de visita después de que pasara la fiesta navideña.

Ayer, al finalizar la tarde, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que lleva adelante el juicio, les concedió algo que innumerables veces ambos detenidos habían estado solicitando, pero que les era negado: poder defenderse en libertad.

La medida se dio a nueve días de la renuncia a la Presidencia de Evo Morales, y de varios miembros de su Gobierno, además del cambio en la cartera del Ministerio de Gobierno, que es el principal querellante en el caso de supuesto terrorismo.

Antes de la determinación, tanto Guedes como Mendoza y el abogado Gary Prado argumentaron que la injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso es lo que impedía la liberación de ambos.

Luego de deliberar durante una hora y 15 minutos, el juez Sixto Fernández determinó que Guedes y Mendoza, las últimas dos personas que quedaban en prisión por el caso (hay otros 10 con medidas sustitutivas), solo deben presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público, deben acudir a las audiencias del juicio y tienen prohibido hablar con los medios de comunicación sobre el caso.

Causó sorpresa además que el Ministerio Público, representado por el fiscal Marco Rodríguez, que durante años se opuso a la liberación bajo medidas sustitutivas de los dos detenidos, ayer expresara su consentimiento en que se los libere, aunque pidió que sea bajo fianza de Bs 20.000 para cada uno, y con la prohibición de asistir al Comité Cívico y a la Unión Juvenil Cruceñista, lo cual no fue consignado por el Tribunal.

Les ofrecieron plata y casas

Durante la audiencia de ayer, al hacer uso de la palabra, Guedes señaló que mientras estuvo preso en Palmasola, en cinco ocasiones lo llevaron a la oficina de la Gobernación del penal donde fue visitado por el ex asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Filemón Sandóval, el abogado Rodrígo Arévalo y una tercera persona. “Me ofrecieron casa y dinero para que me declare culpable y dejarme libre; además llamaron a mis familiares al Conaltid para hacerles la misma propuesta”, dijo Guedes y explicó que no aceptó porque los principios no se negocian y porque siempre ha sostenido que es inocente. Lo propio denunció Mendoza.

Prado explicó que el ofrecimiento económico además incluía como condición que retiren la demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el expresidente Evo Morales no sea, en el futuro, procesado.

Sus hijos y nietos

Aún antes de escuchar la determinación del juez, familiares de los dos detenidos rompieron en llanto al escuchar al fiscal Rodríguez estar de acuerdo con la otorgación de medidas sustitutivas. Una hora y 15 minutos después, cuando se leyó la determinación, los familiares de Guedes y Mendoza formaron ‘montañas’ de abrazos en torno a ellos.

Guedes tiene cuatro hijos, y cuando fue apresado los varones tenían 15 y 13, mientras que las mujeres tenían 10 y nueve; mientras que los hijos de Mendoza, tenían 25, 23 y 20 y durante su presidio lo han hecho abuelo de cinco nietos entre dos y siete años.