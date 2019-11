Horóscopo de Josie para el lunes 18 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu relación sentimental ha dado un giro positivo, luego de la conversación que tuvieron, la ilusión volverá a estar presente en tu vida, demostrarás abiertamente tus sentimientos y recibirás mucho amor a cambio. La experiencia te ha enseñado a no apresurarte, recibirás una interesante propuesta pero te tomarás tu tiempo para analizarla. Número de suerte 5.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás necesidad de tener cerca a la persona que amas y que ya forma parte de ti, no sabrás explicarte el por qué, pero hoy expresarás tus emociones. Dejarás de insistir con lo que no te ha dado resultado, harás borrón y cuenta nueva, y empezarás a trabajar en nuevos proyectos. Número de suerte, 22.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu pareja estará muy inquieta y podría ser imprudente al hablar, no tomes muy en serio sus palabras, se dará cuenta de su error sin que tengas que aclararlo, llegado el momento se disculpara y te hará saber lo mucho que te quiere. Revisarás tus proyectos y encontrarás los errores que te estaban ocasionando retrasos, aun estas a tiempo de rectificarlos. Número de suerte, 20.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estás exagerando tus desacuerdos sentimentales y hoy verás todo con pesimismo, no tomes decisiones apresuradas, se tolerante después de la inestabilidad volverá la calma y la felicidad. Día de reconocimientos, un trabajo realizado con mucha dedicación te dará satisfacciones tanto personales como económicas. Número de suerte, 2.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Antes de sacar conclusiones apresuradas escucha a tu pareja, entenderás mejor lo que está pasando y podrás darle el apoyo y cariño que lo tranquilizarán, esta etapa temperamental pasara pronto. Día laboral sin presiones y fructífero, pero tienes que estar atento, delegar tus responsabilidades te traería problemas más adelante. Número de suerte 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Sentimentalmente te sentirás un poco melancólico, aceptaras una invitación de amistades y lograrás distraerte, superarás el mal momento y luego conocerás a alguien muy interesante. Aceptarás una buena propuesta, a pesar de que no estés familiarizado con ese tipo de trabajos asumirás el reto y lo harás bien. Número de suerte 10.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy sentirás la necesidad de enfrentar a quien sientes que no está siendo sincero contigo, asegúrate de proceder con delicadeza, no hagas o digas nada de lo que después te puedas arrepentir, una vez aclarados sus puntos de vista, lograrán entenderse mejor. Una gran oportunidad laboral llegará inesperadamente, podrás demostrar tu capacidad y talento que en otras oportunidades no pudiste. Número de suerte, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estarás susceptible y exigirás mucha atención y amor, cualquier distracción de la persona que amas lo tomarás como falta de interés, las cosas no se saldrán de control gracias a su paciencia, luego también tú lo entenderás. El tema económico ocupará hoy tu atención, maneja con prudencia y habilidad tu presupuesto para poder cumplir con todos tus compromisos. Número de suerte, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: En el ámbito afectivo, te refugiarás junto a tu pareja en un lugar tranquilo, donde podrás relajarte y desahogar el estrés, te hacía falta sentir la compañía de la persona que amas dándote fuerzas para seguir tu agitada rutina. No es un buen momento para arriesgar en inversiones, espera, tendrás mejores oportunidades dentro de poco. Número de suerte, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Es un día para la reconquista y la reconciliación, no te dejes llevar por la inseguridad que te hace ver situaciones dudosas y sufrir por cosas sin importancia, el amor puede darte alegrías si ambos ponen de su parte. Día de oportunidades y acontecimientos inesperados que traerán mejoras a tu economía, no las dejes pasar y aprovéchalas. Número de suerte, 11.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Otras personas no ven las cosas tan claramente como tú, sigue tu intuición y veras cambios importantes en tu vida sentimental ya que solo necesitaran de miradas para demostrarse todo el amor que se tienen. Hoy aplicarás soluciones efectivas a tus problemas económicos sin darle tantas vueltas, y te sentirás más tranquilo, tu trabajo también se mantendrá estable. Número de suerte, 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Una ilusión empieza a materializarse, esa persona que hasta ahora se mantenía distante demostrará abiertamente su interés por ti y eso te llenara de fuerza para intentar conquistarla. Día de satisfacciones profesionales, aunque te enfrentarás con algunos comentarios incómodos no lograrán empañar el buen momento laboral que vives. Número de suerte, 6.

