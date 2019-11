Jeanine Áñez, presidente de Bolivia: «Evo Morales tiene una actitud perversa, sólo piensa en el poder y eso es canallesco»

—A través de nuestra canciller hemos manifestado nuestra protesta porque han llevado el asilo político de Evo sin respetar las normas de los tratados internacionales. Tenemos ex autoridades que están en diferentes países y respetan la condición de asilados, no hacen política. Morales no ha cambiado su actitud en Bolivia, donde no respeta las leyes. Lo está haciendo en México y Manuel López Obrador se lo permite. Hubo un primer reclamo y la canciller está convocando a la embajadora de México a que dé una explicación. Tengo autoridades mexicanas que no están de acuerdo y dicen que la responsabilidad no es de México, sino que es estricta del presidente López Obrador.