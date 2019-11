Por Laureano Pérez Izquierdo

“No soy responsable de nada”. La sentencia podría haber sido dicha por un niño y no revestiría mayor análisis. Yo no fui. En cambio, salió de la boca de un ex presidente que gobernó Bolivia durante casi 14 años. Evo Morales no se ruborizó cuando la pronunció. “Ganamos las elecciones en primera vuelta”, insistió desde su asilo en México. Tampoco sintió vergüenza ante lo que puede ser tomado como una provocación o una negación freudiana luego de que organismos e instituciones internacionales cuestionaran la falta de transparencia de los comicios del 20 de octubre, certificaran del monumental fraude y pidieran elecciones libres.