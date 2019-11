La Sole: soy aymara, llevo a El Alto y la wiphala en el corazón

martes, 12 de noviembre de 2019 · 20:33

Página Siete Digital/ La Paz

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón aclaró que ella “lleva a la Whipala en el corazón”. La declaración surge tras las marchas de protesta provenientes de esa urbe por un supuesto rechazo a ese símbolo patrio, tras la renuncia de Evo Morales.

“Soy aymara y llevo a El Alto y la Wiphala en el corazón. Basta de violencia, odio y destrucción. Están destruyendo nuestra casa común. A la gente que destruye la ciudad y genera violencia de le decimos fuerte y claro; presenten pruebas de lo que me acusan”, declaró la alcaldesa.

Chapetón, al igual que muchos ciudadanos de El Alto y La Paz vivieron días de miedo, provocado por grupos violentos afines al Movimiento al Socialismo que causaron destrozos. “Todos hemos visto las imágenes de violencia y destrucción. Sabemos que su estrategia es desestabilizar la ciudad de El Alto ( ) Sabemos que mienten y difunden falsas noticias para dividirnos».

Hoy, la protesta violenta se dirigió al centro paceño. Denunciaban discriminación y gritaban el reclamo: “Ellos, rechazan la Whipala”, refriéndose al dirigente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, y otros grupos opositores.

La alcaldesa de El Alto negó cualquier vínculo con esos grupos. “Nunca he estado aliada con nadie ni he buscado dañar a nadie. No convivo ni tengo ningún trato con los señores Camacho y Mesa de los que me acusan”, declaró. Recalcó que ella sólo cumple su rol “trabajar por El Alto y por su gente”.

Finalmente, Chapetón solicitó cesar los ataques. “Basta ya de violencia. Basta ya de mentiras. Basta ya de atemorizar a la población. Basta ya”, aseveró.

La marcha de protesta colgó la Whipala en la puerta del monoblock de la Universidad Mayor de San Andrés. El rector de esa casa de estudios respondió que “sí respetan y reconocen ese símbolo patrio”.

