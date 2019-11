‘La verdecita’ disputó el cuarto partido de su gira por Argentina

Ref. Fotografia: Capitanes y árbitros de la Sub 15. Foto: FBF

Su cuarto partido amistoso en tierras argentinas lo jugó hoy la Selección Boliviana Sub 15, se enfrentó contra Racing Club, en el marco de un encuentro que fue calificado como exigente y de difícil factura.

Durante su primera semana en el vecino país, “La Verdecita” se enfrentó al último campeón del Sudamericano Sub 15, la Selección Argentina; en partidos de ida y vuelta, de los cuales ganó el primero y perdió en segundo.

El pasado miércoles los dirigidos por Christian Ocampo golearon a Estudiante de La Plata 1 – 3, sin embargo, hoy, no pudieron imponerse ante Racing Club, pese a que generó varias oportunidades, pero el equipo nacional tuvo varias desconcentraciones en la última línea y el marcador terminó 2 – 0 a favor del club argentino.

Christian Ocampo señaló que “Debemos trabajar más en el aspecto defensivo”, comprometiéndose a reforzar el tema en las próximas prácticas. Añadió también que se vio cómo el equipo fue evolucionando en su juego, especialmente en su faceta ofensiva, llegando a obtener dos victorias importantes y que el roce internacional, le permite mejorar su preparación.

La preparación de “La Verdecita” comenzó en el mes de septiembre cuando realizó una primera gira por Brasil, donde disputó un cuadrangular frente a Uruguay, Perú y Brasil. Para luego jugar encuentros amistosos con clubes brasileros. El 23 de noviembre será su debut, enfrentando a la selección de Perú en el Sudamericano Sub 15 que se jugará en Santa Cruz de la Sierra. /FBF

Fuente: eldia.com.bo