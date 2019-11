Libobásquet femenina, entre la suspensión o cumplir el calendario

La Liga Boliviana de Básquetbol Boliviana (Libobásquet), rama femenina, se debate entre una posible suspensión o reprogramación de su Torneo 2019, todo a raíz de los conflictos sociales que atañen al país. Algunos clubes piden se declare desierto, mientras que otros apuestan por readecuar el campeonato y terminarlo antes del 15 de diciembre.

La Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) envió en pasados días una circular para sostener el pasado miércoles una reunión de Consejo Superior en Cochabamba, empero los dirigentes de los siete clubes miembro no pudieron acudir a la cita. Este sábado se prevé hacer una reunión interactiva y a distancia para que se tomen decisiones.

“La situación ha sido perjudicial. El tema económico es bastante bajo, ya que si bien la rama femenina no cuenta con el mismo apoyo que en varones, este paro en las actividades también genera que los clubes no generen lo poco que ganan en recaudaciones, siendo que además deben erogar gastos como salarios, estadía y alimentación de sus refuerzos extranjeras. Hay diferentes posturas, pero veremos de realizar este sábado, no sé si por Skype u otra vía, el Consejo Superior y que los clubes puedan asumir determinaciones”, apuntó hoy Gustavo Carmona, vicepresidente de la FBB.

En cuanto a la postura, algunos clubes piensan que lo mejor sería declarar desierto el presente torneo, tomando en cuenta que los tiempos no dan para llegar a concluir el certamen. Al frente están los elencos que quieren jugar porque buscan la consagración y clasificación a la Liga Sudamericana de Clubes 2020. Ellos piden que se reprogramen las fechas o se cambie el sistema del certamen para poder llegar a finalizar todo el 15 de diciembre.

“Los clubes son los que deben tomar la determinación final sobre lo que sucederá con el torneo”, agregó Carmona.

El anecdótico caso de esta tercera versión de la Libobásquet femenina es el del club Villa Imperial de Potosí, quinteto que a la fecha no logró debutar en el campeonato y que realizó una fuerte inversión para contar con refuerzos de primer nivel. Solo jugó algunos partidos amistosos con combinados locales.

Para la versión 2019 de la Libobásquet, la FBB incrementó a siete los clubes participantes: CARL A-Z (ORU), Spurs (SCZ), Libertad (TRJ), Peñarol (QLLO), por el grupo A; Club Tenis (LPZ), Alemán (ORU) y Villa Imperial (PTS).