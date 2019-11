Llevar agua, lanzar globos o cantar el himno: los inverosímiles «delitos» por los que un opositor puede ir preso en Nicaragua

“Yo fui danielista”, explica. “Dejé de ser militante del Frente Sandinista en el momento que asumo la defensa de Zoilamérica (Ortega Murillo) y creo en su testimonio (donde acusaba a Ortega de violación y abuso sexual) y en la aberración que significaba. Ese hecho es la gota que colmó el vaso. Es una persona que no me merece el más mínimo respeto, al contrario, rechazo y repulsión. Y me arrepiento. ¡Cómo pudimos estar tan ciegos! Cómo pudimos idealizar tanto a esta gente para permitirles avanzar en su descomposición que ya se veía venir al final de la revolución”.