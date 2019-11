Los efectos de las protestas en la economía de América Latina y sus consecuencias a mediano plazo

La ecuación, no obstante, no puede aplicarse de manera unánime a lo largo de la región. En Ecuador no hubo devaluación porque su economía está dolarizada; la divisa boliviana se ha mantenido estable a pesar de la crisis que se desató luego de las elecciones y la consecuente caída del ex presidente Evo Morales; y, aún sin enfrentar protestas, el real brasileño se ha depreciado -también a mínimos históricos- y forzado al banco central a intervenir en el mercado de cambios por primera vez en tres meses. La moneda perdió el 5,5% de su valor en lo que va del mes y un 9% en el año.

