“Bolivia se benefició fuertemente del boom exportador y de la mejora en los términos de intercambio, que entre 2012 y 2013 llegaron a representar el 8% del PIB. Fue maná caído del cielo, algo inmenso. Lo que hizo bien el gobierno fue una acumulación extraordinaria de reservas internacionales, que le sirvió como una especie de fondo de estabilización para cuando llegara el momento de las vacas flacas, algo que no hicieron muchos otros países para amortiguar la caída de los precios internacionales. Pero no hay que equivocarse, la economía boliviana es mucho menos desarrollada que la de los países emergentes, no se compara con Argentina o con Brasil. Una economía mucho más simple es más fácil de manejar”, dijo a Infobae el economista Juan Antonio Morales, ex presidente del Banco Central de Bolivia y profesor de la Universidad Católica Boliviana.