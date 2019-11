Mario Orlando Parada está dispuesto a volver como vocal del Órgano Electoral

Mario Orlando Parada dispuesto a volver como vocal del órgano electoral, se declara admirador de Salvador Romero

El ex presidente de la Corte Electoral de Santa Cruz, Mario Orlando Parada, dijo que es imposible nuevas elecciones en 90 días, el plazo ideal sería 120 días para elecciones serias y transparentes.

Parada se declaró admirador de Salvador Romero definiendolo como un capo, sabio, noble y honrado que se constituye en una garantía total para las elecciones y a quién llamó para felicitarlo por su designación.

Consultado sobre sí volvería al ente electoral, Parada respondió «no me han hablado, pero lo pensaría», «teniendo los compañeros qué tenía, yo me animaría» porque una de las claves es no ser político y la otra atender por igual a los de la derecha como a los de la izquierda. Finalmente dijo que ya trabajó con Salvador Romero.