Mercenarios similares a narcos y terroristas lideran los conflictos provocados por seguidores de Evo

Los actuales hechos violentos en Bolivia, que provocaron la muerte de al menos 30 personas, están liderados por mercenarios con entrenamiento paramilitar con características similares a los narcotraficantes, terroristas o miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que ejecutan acciones violentas a cambio de dinero.

A esta conclusión llega el excomandante de la Policía en Santa Cruz Rolando Fernández, quien considera, además, que determinaciones radicales de grupos afines al movimiento Al Socialismo (MAS), como el empleo de francotiradores para enfrentar a las fuerzas del orden, son una estrategia para quebrar el sistema político recientemente instalado.

Fernández dice que los mercenarios usan armas de fuego modernas, sobre todo en zonas donde han logrado “sentar soberanía” como El Alto, Sabaca y Yapacaní. Agrega que hay grupos anclados en la zona del Chapare, donde no se permite el ingreso de las fuerzas del orden. Como ejemplo, mencionó que hace algunos años la Policía quiso instalar un puesto de control policial en Yapacaní, pero gran parte de esta población se opuso.

“Eso nos muestra que hay muchos sectores de esas poblaciones que comparten con los grupos de narcotraficantes, cárteles, ahora apareció la FARC, y no me extrañaría que aparezcan algunos otros grupos que buscan beneficios a través de la droga”, explicó Fernández, a tiempo de mencionar que los mercenarios no tienen problemas de ideología y que solamente buscan obtener dinero bajo cualquier circunstancia.

Fernández destacó las acciones de los ministerios de Gobierno y Defensa orientadas a imponer el orden en el país, aunque aclara que esto tomará un tiempo porque dichos grupos de traficantes y mercenarios gozaban de una “apertura increíble” por parte del Gobierno de Evo Morales, lo cual les permitió radicar en la zona.

Sobre el tema, el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Miguel Mercado, afirmó que el hecho de hablar de francotiradores para enfrentar a las fuerzas del orden es un acto de terrorismo. “El uso de explosivos, el uso de armas, procurar atentados contra funcionarios policiales, contra autoridades que son de otro pensamiento, eso ya es otro nivel otro nivel”, dijo

La autoridad informó que, al margen de Sacaba, la Policía tiene información de grupos con actitud terrorista en los municipios de Yapacaní y San Julián “donde se estaría promoviendo dar de baja a funcionarios de las Fuerzas Armadas y la Policía”.

MERCADO NEGRO, EL ACCESO A LAS ARMAS

El excomandante de la Policía en Santa Cruz, Rolando Fernández, considera que el mercado negro facilita el acceso a armas de fuego a los mercenarios y narcotraficantes del país y del mundo.

Fernández dice que “el tráfico de armas en el mercado negro es imparable”, puesto que es posible adquirir cualquier tipo y cualquier cantidad de armas.

Los Tiempos / Josué Hinojosa