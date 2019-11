Mérito deportivo, ¿con la tabla acumulativa o con la del Clausura

lunes, 18 de noviembre de 2019 · 00:39

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

¿Cuál vale? La tabla acumulativa o la del Clausura, ese es el gran dilema que debe resolver la dirigencia de la División Profesional para definir qué equipos se clasificarán a los torneos internacionales para la temporada 2020.

Los conflictos sociales que existen en el país determinarían la suspensión del torneo de forma definitiva, razón por la que la dirigencia contempla entregar los premios a los clubes que hayan hecho el mérito deportivo, aunque esta afirmación abre un abanico de posibilidades.

¿A que puede considerarse mérito deportivo? Al equipo más regular del año o al que tuvo más regularidad hasta la fecha 16, cuando el certamen se paralizó por la convulsión social en el país.

Si la FBF aplica la tabla acumulativa, 26 juegos del certamen Apertura y los 16 del campeonato que estaba en disputa, el clasificado como Bolivia 2 a la Copa Libertadores y beneficiario de los tres millones de dólares será el plantel de The Strongest que en el momento es segundo con 42 partidos jugados y 81 unidades acumuladas.

Pero del orto lado está la posición de Wilstermann, que hasta la paralización del certamen era el líder solitario con 36 unidades acumuladas y reclama tener el mérito deportivo para acceder a la segunda plaza a la Libertadores.

Gróver Vargas, presidente de Wilstermann, sostuvo que si el campeonato se suspende, «el reglamento es claro la clasificación a Bolivia 2 sale del segundo torneo no de una tabla acumulativa”.

Admite que el torneo pueda suspenderse, pero prefiere esperar lo que pase hasta el miércoles. «La primera es esperar dos días más que se pacifique el país y poder ver si se juega desde el miércoles, la segunda buscar subsedes y la tercera es decir directamente no se juega», remarcó.

El director de competiciones de la FBF, Adrián Monje, instó a las dos instituciones a tomar una decisión salomónica para ver a quien se le entrega el premio de Bolivia 2.

“Si llegamos al extremo de que no sigamos compitiendo, pienso que deberíamos usar el término de torneo concluido y que luego el comité ejecutivo dicte una resolución para entregar los premios. Wilster quiere que se respete el mérito deportivo de ser en el momento el puntero del Clausura y The Strongest dice que si no hay campeón reclama el derecho de ser el más regular del año”, puntualizó Monje.

