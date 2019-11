Mesa lamenta hechos ocurridos en Cochabamba y exhorta a movilizarse sin violencia

El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se refirió a los hechos de violencia registrados hoy en el departamento de Cochabamba y pidió a la población que realiza manifestaciones en defensa del voto que no se desmovilice pero a la vez llamó a no hacer caso a provocaciones para no lamentar la pérdida de vidas humanas.

Mesa indicó que es muy importante que quienes están movilizados, «midan la acción y midan la reacción, la no violencia, la actitud pacífica, la actitud convencida, el no rendirse, puede combinarse, parece difícil, pero quiero que separan ustedes que estoy a su lado», dijo.

El candidato agregó que siguió los hechos ocurridos hoy en Cochabamba «con gran preocupación, con gran congoja», aseguró que se trata de una violencia promovidas sin límites por parte militantes del Movimiento Al Socialismo.

«Creo que se trata de un momento muy duro pero no hay que aflojar», señaló.

Dirigiéndose a las personas movilizadas advirtió que las protestas sean hechas sin violencia, para no lamentar muertes. «Cuenten conmigo, tengan fuerza, mantengan la movilización, pero no entren en la provocación que es un elemento que va a generar pérdida de vidas humanas que nadie quiere».

Desde el mediodía se registraron enfrentamientos en el departamento de Cochabamba entre movimientos afines al partido de gobierno y activistas que están en contra del presidente Evo Morales. Al menos 50 personas resultaron heridas tras los enfrentamientos, los mismos fueron trasladados a diferentes hospitales para su atención. Incluso un hombre fue diagnosticado con muerte cerebral.

Las alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, fue retenida y golpeada por manifestantes, posteriormente fue rescatada por la Policía después de que sufrió vejámenes.

Página Siete Digital / La Paz