Mesa sobre su candidatura: “Los jóvenes buscan renovación y yo estoy dispuesto a valorarlo

16 de noviembre (Urgente.bo).- El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, en una entrevista con El País dijo que los jóvenes dieron una lección extraordinaria de movilización. Asimismo, aseguró que en la actualidad los jóvenes buscan renovación, por lo que él está dispuesto a valorarlo.

Al ser consultado sobre si encabezará la candidatura de Comunidad Ciudadana (CC) cuando se convoque a nuevas elecciones, Mesa respondió que la alianza se mantiene intacta y que establecerán una candidatura con CC.

“Cuando digo candidatura en abstracto no quiere decir que no la vaya a tener. Pero tenemos que hacer una lectura correcta y adecuada de la relación de los jóvenes con la política. Los jóvenes nos han dado una lección extraordinaria de movilización. Los jóvenes buscan renovación y yo estoy dispuesto a valorarlo. Pero se va a reconfigurar la política porque le Movimiento al Socialismo ya no va a tener a Evo Morales y Álvaro García Linera y va a quedar muy golpeado y hay un votante que está en una línea progresista que tiene que decidir si seguir a esos líderes o acercarse a otros liderazgos. Y ese es un contexto importante, hay un campo político que se está recomponiendo”, explicó Mesa a El País.

Mesa también se refirió al informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y aseguró que el golpe de Estado lo da quien hace el fraude, haciendo referencia a los comicios del pasado 20 de octubre.

“Yo soy víctima de un fraude monumental y tenía el derecho a la segunda vuelta. Y a pesar de ello no hice un reclamo constitucional y no planteé una insurrección. Creo que haberme comportado con un respeto para entender la crisis”, señaló.

Fuente: https://urgente.bo