Mesa y Chi confirman candidaturas; Camacho y Pumari llaman a la unidad

Desde la aprobación de la ley para los comicios generales de 2020, las agrupaciones políticas comenzaron a perfilar a sus candidatos y a confirmar nombres. Entre ellos, Carlos Mesa de CC y Chi Hyun Chung de PDC. Por otro lado, los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari convocaron a la unidad.

Ayer, a través de un comunicado, Comunidad Ciudadana (CC) ratificó su alianza para apoyar las candidaturas de Carlos Mesa -como postulante a presidente- y Gustavo Pedraza -como aspirante a vicepresidente- para las elecciones de 2020.

El frente informó que realizó una valoración de la “decisiva contribución” de CC al resultado electoral que llevó al gobierno de Evo Morales al fraude, primero, y a la renuncia, después, “gracias a la formidable movilización ciudadana”.

“Se analizó la crisis política y sus consecuencias en diversos ámbitos (poderes del Estado, partidos, liderazgos locales, organizaciones sociales, medios de comunicación, relaciones internacionales, etcétera) y se acordó explorar la posibilidad de ampliar los acuerdos con otras fuerzas políticas y sociales para la construcción de un ‘centro democrático’ que le dé sustento al próximo gobierno”, se lee en el comunicado.

Además, en el anuncio se indica que se decidió hacer una evaluación del equipo nacional de campaña y de las directivas y candidaturas departamentales.

Del mismo modo, Chi Hyun Chung confirmó que será candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), sigla con la que ya participó en las elecciones anuladas del 20 de octubre. “Sí (seré candidato), porque hemos luchado por un principio y tenemos una propuesta para Bolivia”, aseguró.

El candidato del PDC convocó a la unidad y dijo que sostendrá reuniones con otros partidos para no dispersar el voto. Manifestó que ofrecerá la postulación a la vicepresidencia a otras siglas.

“Yo estoy gestionando la alianza, la unión de las siglas. La fracción de 11 siglas reparte la torta (…). En este último día tengo invitación de unas cinco siglas que me están invitando a que yo pueda entrar en la presidencia, pero yo propongo la vicepresidencia para que cada una de las siglas pueda gestionar y que podamos llegar a un consenso”, acotó.

Por otro lado, los líderes cívicos de Santa Cruz y Potosí, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, respectivamente, explicaron que serán candidatos si se conforma un frente único.

“Si nuestro compromiso va más allá del valor cívico, entonces lo asumiremos con responsabilidad. Se deben unificar criterios para reconstruir nuestro país. Los políticos deben entender que debe existir renovación en todos los niveles de nuestro país”, aseveró Pumari, ayer desde las oficinas de Comcipo.

Por su parte, Camacho, también presente en Potosí, aseguró que no quieren causar fricción ni dividir el voto. “Queremos unidad y candidaturas claras. No es sano no llegar a la unidad, no sólo por el voto sino por el control electoral. Si el país demanda la dupla tendremos que sentarnos con los sectores, pero si no es lo mejor para Bolivia, no lo vamos a hacer”, agregó.

Cuando le preguntaron cuál de los dos se perfilaría como presidente y cuál como vicepresidente, respondió que no tienen ese conflicto. “No estamos en la política vieja de quién va arriba o quién va abajo”, remarcó.

Además, explicaron que esperarán la definición de la agenda electoral y el pronunciamiento de los demás partidos.

El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas descartó su postulación a la presidencia e instó a los políticos a unirse en torno a Camacho y Pumari.

“Son las figuras que han logrado la mayor concentración de unidad de todo el país. Esa unidad que se ha logrado a nivel social, a nivel cívico, a nivel de reconquista de democracia debe expresarse ahora en el escenario electoral”, anunció Cárdenas.

“Convoco a mis colegas excandidatos, apoyemos una sola candidatura en todo el país para que en el Parlamento seamos absoluta mayoría democrática, unidad del país y comprometida con la convivencia pacífica entre los bolivianos”, agregó ayer ante los medios en plaza Murillo.

Quien también descartó presentarse como candidato es el dirigente cocalero Franclin Gutiérrez, quien afirmó que prefiere concentrarse en su familia y en Adepcoca. “Con todo lo que me ha pasado, como la pérdida de mi hijo, mi familia, el sufrimiento que he vivido en la cárcel, en este momento estoy más centrado en poder levantar la institución Adepcoca, volvernos a unificar mucho más”, comentó.

Además, Gutiérrez instó a la unidad, porque Morales “sólo hizo dividirnos, fraccionarnos, crear paralelos de diferentes organizaciones a nivel nacional,. Ahora tenemos que unificarnos y pensar en el bienestar no de uno, de todos los bolivianos y de esa manera que haya unas elecciones limpias y transparentes”.

La excandidata presidencial por el partido Pan-Bol, Ruth Nina, dijo que se debe convocar a una mesa de diálogo para definir las mejores opciones para candidatos, entre todos los frentes para conformar uno solo.

Asimismo, la senadora Eva Copa afirmó que Evo Morales participará en la elección de candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Estamos haciendo una reestructuración, haciendo una evaluación y crítica a estos 14 años para encarar estas elecciones con actores importantes; porque el presidente ha dicho que no participará pero también tendrá la voz para definir quiénes van y quiénes no, él es pieza fundamental para esto”, declaró ayer a la revista Oxígeno.

