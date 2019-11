Ministra de Culturas garantiza continuidad de proyectos para la ciudad de El Alto

La ministra de Culturas, Martha Yujra, informó el lunes que los proyectos en beneficio de la ciudad de El Alto tendrán continuidad en el actual Gobierno de transición.

«Sus proyectos y demandas que ellos tienen se va a dar continuidad», indicó en entrevista con la red ATB.

La ministra explicó que se reunió con las juntas vecinales de la urbe alteña, quienes expresaron su preocupación en sentido de que los proyectos se detendrían.

Sin embargo, dijo se les dio la tranquilidad respectiva pues serán llevados adelante.

Yujra dijo que tras la explicación que brindó a esos vecinos, ellos decidieron «suspender» las medidas de presión en esa urbe.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Ellos han llegado a entender porque yo les he dado ese compromiso sincero, y entonces hay muchas zonas y compañeros que me conocen, y dijeron que van a suspender sus medidas, ya no van a salir a marchar porque ya he hablado con ellos», mencionó.

La autoridad confirmó que varios de los dirigentes, seguidores del anterior Gobierno, amenazan a los vecinos de la urbe alteña, para que continúen con las movilizaciones, por lo que pidió a la población de esa ciudad que no se dejen amedrentar.

Fuente: ABI