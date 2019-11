Morón: “Hay que dejar de ser evista y comenzar a ser patriota”

19/11/2019

El diputado y presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Erik Morón en El Bunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana, pidió a los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) reflexionar y dejar de idolatrar a Evo Morales y comenzar a amar su patria. “Hay que dejar de ser evista y comenzar a ser patriota”.

“Deben reflexionar los militantes del MAS o los colegas parlamentarios del MAS. Ahora tienen la obligación de demostrar su amor por el país, no su amor por Evo, no su pasión e idolatría por un personero sino por el pueblo que les ha dado el voto y hoy es el momento en que pueden demostrar que tienen principios y respetar a la grandes mayorías que ya somos nosotros”, expresó.

Según Morón los militantes del MAS aún no se han dado cuenta que Evo ya no está y que ellos ya no están obligados a seguirlo. “Ellos no se dan cuenta que quien les ha obligado a levantar la mano estos 14 años ya no está, que pueden actuar con libertad y amor a su patria no amor a una persona pero siguen vulnerando las leyes como se les antoja y les da la gana”.

“Llegó la justicia”

Para el diputado ahora que no está Evo en el poder el funcionario público es libre de hacer su trabajo conforme manda la ley porque ya no hay presión política que los atemorice. “Lo primero que tenía que cambiar para que todo cambie es que se vaya Evo Morales, ahí vemos cambios inmediatos en nuestro país, creo que esa ha sido la piedra fundamental para que la gente se sienta en libertad de realizar su trabajo como funcionario público”.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker