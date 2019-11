Muertes, videos falsos y fraude: 12 mentiras de Evo desde su asilo

Nacional

domingo, 24 de noviembre de 2019 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete / La Paz

“Hasta el día de mi renuncia no había ni un muerto”, “no hubo fraude, fue un golpe cívico militar”, “propuse nuevas elecciones sin Evo”, son algunas de las mentiras que el expresidente Evo Morales expresó en distintas entrevistas realizadas en México desde su asilo. Éstas y otras son parte de al menos 12 afirmaciones falsas o imprecisas que hizo ante periodistas.

En algunas conferencias de prensa sus declaraciones fueron recibidas sin cuestionamiento alguno, en otras en cambio levantó polémica. Fue el caso de la entrevista con la BBC, en la que el periodista fue increpado por Morales.

El Gobierno boliviano de transición reprochó sus declaraciones y presentó una protesta formal ante el Gobierno de México por permitir al exmandatario -en calidad de asilado- emitir opiniones que interfieren en la política del Estado. “México debe hacer respetar el protocolo de refugiado con Evo Morales”, afirmó Jeanine Añez.

El ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, apoyó esa posición. “El expresidente está asilado, no puede hacer ningún comentario. Vamos a hacer las presentaciones que correspondan a través de la Cancillería”, dijo.

Asimismo, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, señaló que el exmandatario miente. “¿Cómo es posible que México, con una tradición histórica de asilo, le permita al señor Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, cuando uno de los elementos fundamentales del asilo político es abstenerse de hacer declaraciones?”, cuestionó.

Según reportó el Excelsior, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, negó que el expresidente viole las normas

establecidas con respecto al asilo.

Aseguró que se verificó que Bolivia no ratificó el Tratado sobre Asilo y Refugio Político de Montevideo de 1939. “Lo que sí es cierto es que Bolivia, no obstante que lo firmó, su Senado nunca lo ratificó. Entonces no es derecho vigente ni en México ni es derecho vigente en Bolivia”, declaró.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del país mexicano, dijo que en el contexto actual el caso de Evo Morales cobró bastante visibilidad por los discursos discriminatorios en el país.

“Nunca hubiéramos imaginado que se presentara en los peores años de la persecución política de nuestro país y mucho menos en momentos cuando México abrió sus puertas a muchos asilados y refugiados políticos, a pesar de la enorme cerrazón del gobierno al ejercicio de las libertades políticas para todos”, agregó.

El artículo 5 del Tratado de Montevideo establece que “mientras dure el asilo no se permitirá a los asilados practicar actos que alteren la tranquilidad pública o que tiendan a participar o influir en actividades políticas. Los agentes diplomáticos o comandantes requerirán a los asilados sus datos personales y la promesa (por escrito y firmada) de no tener comunicaciones con el exterior sin su intervención expresa”.

Lamento boliviano

En una conferencia dada el pasado miércoles, Evo Morales señaló que sus profesores le hacían cantar la canción Lamento boliviano cuando era niño. “Quiero decirles con mucha sinceridad, con absoluta transparencia, cuando yo era niño de la escuela, mis profesores me hacían cantar Lamento boliviano y cuando estaba en colegio me hacían leer Pueblo enfermo”, afirmó.

La canción a la que hace referencia fue popularizada en 1994 por la banda de rock Enanitos Verdes, cuando Evo tenía 35 años. En Bolivia ocupó los primeros puestos de los ranking de varias radios y programas musicales.

Sin embargo, esta no es la versión original. El tema fue compuesto 10 años antes por Dimi Bass (Raúl Federico Gómez) y Natalio Faingold. Ambos eran integrantes del grupo musical Alcohol Etílico, en 1984.

En ambos casos Morales no era niño. El exmandatario nació en 1959, para 1984 ya tenía 25 y para cuando la interpretación se hizo popular y conocida en Bolivia en la voz de los Enanitos Verdes el expresidente ya tenía 35 años de edad.

1. El asilo

“En 2002 me expulsaron del Congreso para inhabilitarme por órdenes de la Embajada de EEUU. Ahora me expulsan de Bolivia”, señaló en entrevista con la Vanguardia. Evo Morales no fue expulsado. México le ofreció el asilo y él aceptó. Las autoridades bolivianas señalaron que no había motivos para que salga del país.

2. Presidenta

“Ayer aparece (Jeanine Añez como Presidenta) sin respetar la Constitución. Pueden inventar cualquier figura jurídica pero no respetaron la Constitución”, dijo Morales al segundo día de estar en México.

La sucesión presidencial se activó cuando Evo aceptó el asilo y dejó el país y fue avalada por el Tribunal Constitucional.

3. Renuncia

“El domingo en la mañana dije que renunciaba a todo mi derecho a ser candidato. Dije “si Evo les perjudica, hagamos nuevas elecciones sin Evo, aunque correspondía la segunda vuelta”, señaló en al menos dos entrevistas.

Antes de su renuncia no señaló que dejaba su candidatura, solo ofreció nuevas elecciones.

4. Fraude

“La OEA tomó una decisión política y no técnica ni jurídica. Nosotros ganamos en la primera vuelta. No aceptan que un indio sea presidente por otros cinco años”, afirmó Evo.

La OEA presentó un informe técnico sobre las elecciones. Advirtió varias anomalías e irregularidades informáticas.

5. Reelección

“El referendo no era iniciativa propia, sino de los movimientos sociales. Pero era para no modificar la Constitución y no se la cambió hoy. Luego los miles de compañeros pidieron una sentencia constitucional para repostularme”, explicó.

El 21F la población le dijo no a la repostulación para un cuarto mandato.

6. FFAA

“No equipé a las Fuerzas Armadas para disparar contra el pueblo. Yo le di una buena imagen, por eso hay mucha protesta y descontento contra las FFAA”, dijo Morales a la Vanguardia.

Durante su gestión las FFAA recibieron varios beneficios por parte del gobierno y les criticaron por su apoyo a Morales.

7. Contacto

“Nos comunicamos (con las organizaciones sociales), nos informan, pero es imposible desde acá movilizarlos. Los compañeros no son un instrumento de lucha, ellos evalúan y se organizan entre ellos”, indicó.

Desde antes de su renuncia hasta luego de llegar a México, por medio de las redes y declaraciones públicas convocó a sus seguidores a movilizarse.

8. Muertos

“Hasta el día de mi renuncia, 10 de noviembre, había cero muertos por bala. Permanentemente hemos cuidado que no se usen las balas contra el pueblo”, afirmó el expresidente.

Sólo en los conflictos poselecciones, hasta su renuncia, hubo tres personas muertas, dos por bala. Por estos casos se busca a militantes del MAS que se presume sean los autores.

9. Dictadura

“Tantos muertos en estos días. A mí me acusaron de ejercer una dictadura y la gente se hace la burla. Dicen que era mejor la dictadura de Evo sin muertos, con la democracia en siete días ya hay 30 muertos a bala”, indicó en México.

Organizaciones de derechos humanos contabilizaron más de 100 muertos durante su gobierno, sin investigación.

10. Militar

Después de salir del país, Morales señaló que lo ocurrido en Bolivia fue “un golpe de Estado cívico, policial y militar”. Aunque repitió las declaraciones en varias entrevistas no respondió por qué en su carta de renuncia no hace referencia a las FFAA.

11. Imágenes falsas

El miércoles, Morales ofreció una rueda de prensa en la que mostró un video sobre la represión policial en Bolivia instruida por la actual presidenta Jeanine Añez. Las imágenes utilizadas corresponden a un conflicto de octubre de 2013 en México.

12. Lamento boliviano

En la misma conferencia de prensa del miércoles Morales relató: “Cuando era niño, en la escuela, mis profesores me hacían cantar Lamento boliviano”.

La versión original del tema al que hace referencia data de 1984, cuando él tenía 25 años.

Evo Morales a la BBC: No me digas mentiroso

En una entrevista con el periodista Gerardo Lissardy de la BBC, Evo Morales hizo declaraciones sobre su renuncia a una nueva candidatura para ir a nuevas elecciones. Afirmó que esta propuesta fue hecha al pueblo boliviano antes de renunciar a la presidencia. El periodista le hizo notar que no fue así, motivo por el cual Morales se molestó y pidió que no lo trate de mentiroso.

La afirmación de Morales surgió a raíz de la consulta de la BBC sobre si él estaría de acuerdo con que sus partidarios negocien, en Bolivia, con el actual gobierno una salida a la crisis que vive el país.

La respuesta de Evo Morales fue : “Justamente para que no haya hechos de sangre, el domingo en la mañana dije: ‘Vamos al diálogo, que haya nuevas elecciones, si quieren sin Evo Morales y con nuevo Tribunal Supremo Electoral’. Ya dije eso. Esa no es ninguna novedad”.

Lissardy le recordó que lo dijo después de irse de Bolivia y no así cuando era presidente. “Cuando usted llama a las nuevas elecciones no dijo eso”, dijo el periodista.

Entonces surgió el siguiente intercambio:

EM: Por favor.

GL: No dijo que usted que no era candidato allí.

EM: Por favor, por favor, no me trate de mentiroso.

GL: No, le estoy diciendo…

EM: No te acepto eso. El domingo en la mañana hice una conferencia de prensa, dije textualmente: “No hay ningún problema, nuevas elecciones, con nuevo Tribunal Supremo Electoral y sin Evo Morales”. Eso planteamos el domingo, a las siete, ocho de la mañana.

La declaración de esa mañana señala: “He decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocaré a nuevas elecciones nacionales para que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos”. No mencionó que él no sería uno de esos candidatos.

Evo acepta contacto

Contacto El expresidente Evo Morales, que dejó Bolivia en medio de fuertes protestas para asilarse en México, dijo en entrevista con la cadena CNN que se comunica con dirigentes en Bolivia y que las actuales protestas de sus seguidores serán hasta derrocar a la actual presidenta del Gobierno de transición, Jeanine Añez.

El expresidente Evo Morales, que dejó Bolivia en medio de fuertes protestas para asilarse en México, dijo en entrevista con la cadena CNN que se comunica con dirigentes en Bolivia y que las actuales protestas de sus seguidores serán hasta derrocar a la actual presidenta del Gobierno de transición, Jeanine Añez. Declaración “Hace un momento me comuniqué con algunos compañeros de base de El Alto. Este movimiento es hasta sacar a la dictadura y hasta acabar con el golpe de Estado. Un poco me comuniqué con Sacaba, Cochabamba, igualmente, ahora ya no para”, sentenció.

“Hace un momento me comuniqué con algunos compañeros de base de El Alto. Este movimiento es hasta sacar a la dictadura y hasta acabar con el golpe de Estado. Un poco me comuniqué con Sacaba, Cochabamba, igualmente, ahora ya no para”, sentenció. Video El Gobierno presentó un video de una presunta llamada que hizo Morales a un dirigente que ordena el cerco a las ciudades hasta conseguir su retorno. Mediante su cuenta en Twitter, Evo afirmó que es un montaje para apresarlo.

Fuente: paginasiete.bo