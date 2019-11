Murillo llama a cochabambinos a defender su pueblo y no retroceder; denuncia intentos de desestabilización

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y jefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas ofrecieron una conferencia de prensa sobre la violencia del viernes en Sacaba. Coincidieron en asegurar que no hubo disparos de arma de fuego desde las fuerzas de seguridad, y Murillo llamó a los cochabambinos a no retroceder “ni un milímetro” en la defensa de su pueblo, porque él no lo hará.

Hasta cerca del mediodía, dijo que solo había confirmado oficialmente dos muertos en los hechos de violencia del puente Huayllani, en Sacaba, mientras que el representante de la defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, reportaba más tarde que el número había subido a 9, tres más de los confirmados la noche del viernes.

Los hechos ocurrieron en el estratégico puente Huayllani, cuando los cocaleros se apostaron frente a los militares y policías en su afán de pasar el cerco y llegar a Cochabamba, como parte de su marcha rumbo a La Paz en defensa del Evo Morales.

“Les digo a los cochabambinos: sigan defendiendo como lo están haciendo su pueblo, no podemos permitir retroceder medio milímetro, si retrocedemos medio milímetro en esto que está pasando ahora, el día de mañana vamos a hacer como Venezuela y yo no voy a retroceder ni medio milímetro”, advirtió en la conferencia de prensa.

Los hechos de violencia fueron atribuidos a grupos sediciosos que buscan la desestabilización del gobierno transitorio de Jeanine Añez. Murillo dijo que sospechosamente uno de los muertos tiene una herida de bala con orificio de entrada en la nuca, lo que hace presumir que entre ellos mismos pudieron atacarse como, dijo, se reveló en un mensaje hallado en un teléfono celular de un cocalero. Ese mensaje –sostuvo- llama a hacerse daño entre ellos para culpar al Gobierno.

Tras la dimisión de Morales se activaron una serie de conflictos que tienen como puntos más conflictivos La Paz y Cochabamba.

Desde el mando militar y policial descartaron que hayan hecho uso de sus armas de reglamento, por el contrario denunciaron que fueron atacados con disparos de armas de fuego, proveniente de entre los movilizados.

“Tenemos un arma larga tipo fusil modificado, ya que todo el mecanismo de disparo corresponde a un arma tipo Mauser, no de fúsil. Tenemos cinco vainas de fusil calibre 7.62, que han sido colectadas también en el puente de Huayllani, seis bazucas artesanales, las cuales son utilizadas con los explosivos que se tiene también en esta parte. Siete cajas de petardos, total 75 unidades, dos granadas de gas lacrimógeno», informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Yuri Tapia.

A diferencia de lo que dijo Murillo, el viernes el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, confirmó cinco muertos por disparos de armas militares.

La Defensoría del Pueblo reportó más de 100 heridos como consecuencia de los enfrentamientos. Murillo anunció que el Gobierno ayudará en la atención de los heridos, “aunque ellos mismo se hayan hecho daño”.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz