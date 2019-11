Oscar Ortiz: “Es la hora de la democracia”

El senador demócrata anunció que su bancada presentará un proyecto de ley para viabilizar nuevas elecciones, con un nuevo TSE y plazos acortados.

En conferencia de prensa realizada esta mañana, el senador opositor señaló que “la movilización de la Policía en apoyo a los ciudadanos muestra que en las instituciones del Estado también aspiran a una democracia verdadera”.

“Sólo hay una salida: nuevas elecciones, con nuevo TSE y con plazos anticipados. Por eso nuestra bancada está trabajando en un proyecto de ley para acortar plazos, que permitan a Bolivia encontrar una salida pacífica, institucional y democrática”, adelantó.

Ortiz dijo que la situación “muestra la falta de legitimidad y la descomposición del masismo. El gobierno no puede seguir cerrando los ojos. Ya no son mayoría social ni política del país. La descomp del masismo no debe trasladarse al Estado boliviano”.

“Es la hora de la democracia. El único servicio que hoy Evo le puede hacer a Bolivia es viabilizar una salida política que permita restablecer la normalidad democrática y la paz social”, remarcó.

El senador demócrata también dijo que “las organizaciones internacionales deben entender que este es un conflicto estructural que nace con el 21F. Al Sr. Almagro le decimos ya se equivocó una vez, que no se equivoce una segunda. No puede deslegimitar la voluntad del pueblo boliviano”.

Fuente: https://estotambiensucede.net