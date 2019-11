Para desactivar el motín policial, Romero plantea jubilación al 100%

sábado, 09 de noviembre de 2019 · 14:46

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

Ofertas tentadoras. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ofreció a los policías amotinados la apertura del diálogo sobre la base de las siguientes bases: Anulación de la ley de Régimen Disciplinario de la Policía hasta una jubilación del 100% como tienen los militares en Bolivia.

La oferta fue planteada en una carta firmada por el ministro Romero. «El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Gobierno, ante los últimos hechos suscitados el 08 y 09 de noviembre de 2019, convoca a la Policía Boliviana a instalar diálogo abierto de manera inmediata y urgente, a objeto de viabilizar los tres puntos planteados a nivel nacional», señala la misiva que se divulgó en las redes del Ministerio de Gobierno.

«Abrogación de la Ley 101, nivelación salarial y jubilación al 100%» fueron los puntos de base para la instalación del diálogo después de que policías en Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Cobija, La Paz y El Alto se replegaron a sus unidades policiales empuñando las banderas bolivianas y gritaron consignas contra el Gobierno.

En otra parte de la carta, Romero indica: «Hacemos un llamado a la institución policial a deponer acciones y coadyuvar en una salida pacífica ante la coyuntura política y social del país».

Los únicos ciudadandos que se benfician con el 100% de jubilación en Bolivia son los que están bajo el mando de las Fuerzas Armadas.

En la misiva también insta a la Policía a retomar su mandato constitucional de preservar el orden público, para evitar cualquier acto ilícito que puedan provocar personas inescrupulosas.

«Dejamos en ustedes la aceptación o no de la misiva y su contenido, bajo su responsabilidad histórica» señala en su carta.

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz y uno de los líderes más visibles de la oposición respondió a Romero con un post en Facebook.

«Hemos tomado conocimiento que el gobierno ahora les ha ofrecido a nuestra Policía Nacional acceder a sus requerimientos. Le hacemos recuerdo a toda la ciudadanía en general, pero en especial a la Policia Nacional, que ya pusimos esos requerimientos a consideración del último Cabildo en Santa Cruz, el cual de manera unánime aprobó que se tratan de requerimientos legítimos y que deben ser necesariamente considerados y aprobados por el próximo gobierno, sea cual sea, pues el Cabildo se respeta!».

«Ahora, el Gobierno, desesperado por la situación actual, tan sólo pretende comprar conciencia, acto que lo rechazamos, pues fueron 14 años que tuvieron para satisfacer esas demandas y no lo hicieron. No existió proceso de cambio para la Policía Nacional!!!! Convocamos a la Policía para no dejar que compren sus conciencias!!!».

