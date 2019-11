Percy se solidariza con Camacho y le pide al presidente Morales que garantice la paz social

Expreso mi solidaridad con el Dr. Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico, preocupado por la seguridad de las personas que disienten en el país.

No está bien que alguien sea perseguido por sus ideas. La Constitución garantiza la libertad de expresión.

A ninguna autoridad le agrada que pidan su renuncia, pero nadie comete delito por pedirla.

Hay que pacificar el país y eso le corresponde a las autoridades. Para eso están, para eso estamos. Ante la protesta del pueblo cruceño por un trabajo mal hecho por los llamados a organizar una elección nacional y defender el voto de cada boliviano que fue y cumplió con el país, este Alcalde se ha visto en la obligación de proteger a todos los vecinos.

Sin distinción de credo o de color político, hemos visto la manera de que cada día no falte atención médica en los hospitales municipales, que no falte el servicio de recoger la basura por una cuestión de salud pública, que no vaya a faltar alimento ante la situación de emergencia. Nadie pregunta ni divide a los cruceños, todos estamos para proteger a la totalidad de la población.

Las diferencias de ideas jamás pueden poner en riesgo la vida, deben resolverse pacíficamente.

Deseo y le pido al Presidente que confíe en la sabiduría de la investidura y actúe, ante todo, garantizando la paz social y la convivencia fraterna de toda Bolivia.

Dios bendiga a Santa Cruz, Dios bendiga a Bolivia.

Mantengámonos unidos y en paz.

Percy.

Fuente: Ing. Percy Fernández