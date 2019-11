Policía: Cocaleros del Trópico están armados hasta con bazucas caseras

El comandante de la Policía de Cochabamba aseguró que la manifestación no tenía fines pacíficos. Arrestaron a 300 manifestantes.

Los cocaleros del Trópico de Cochabamba, que buscan ingresar a la capital del departamento para protestar y pedir la renuncia de la presidenta Jeanine Añez, están armados con escopetas, bombas molotov, explosivos, dinamitas, cachinas, huaracas, hondas, fierros, palos y hasta con bazucas caseras, según el informe de la Policía.

Los marchistas fueron interceptados en el puente Huayllani, en Sacaba, donde los efectivos de las fuerzas del orden resguardaban el lugar, por lo que los al menos 700 cocaleros intentaron sobrepasar el cordón policial, eso provocó el uso de gases lacrimógenos, enfrentamiento y la detención de al menos 300 cocaleros, según reporte de Los Tiempos.

«Estamos restableciendo el orden, hay dinamitas, bazucas caseras, molotov y otro tipo de armas que fueron decomisadas. No es momento de enfrentarnos. El objetivo de ellos es llegar a la capital cochabambina para manifestar su desacuerdo contra la presidenta Jeanine Añez. No es un movimiento pacífico, porque si fuera pacífico no portarían ese tipo de armas, que son impactadas contra todo lo que encuentran a su paso», informó el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita.

Sobre los arrestados, la autoridad policial también afirmó que se tiene al menos a 300 personas aprehendidas, entre mujeres y hombres, quienes fueron conducidos a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la zona. Además, se tiene el registro de al menos cinco heridos por arma de fuego y otros por vengalas que impactaron contra los policías, quienes fueron trasladados a diferentes centros de salud.

Fuente: Unitel, Página Siete