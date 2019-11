Protestas bajo extorsión y multas, el drama de vecinos

sábado, 16 de noviembre de 2019 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Los vecinos de las ciudades de El Alto, Viacha, Achocalla y zonas aledañas a Río Abajo del departamento de La Paz viven un drama desde hace casi una semana debido a que tienen que salir a protestar a las calles bajo extorsión, presión y multas de sus dirigentes de los barrios que son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Salgan, salgan, así gritando viene un grupo de personas a tocar la puerta de cada vecino para que vayamos a protestar. Dicen que si no salimos, van a apedrear nuestras casas y a la fuerza tenemos que salir para participar en las movilizaciones”, contó una de las vecinas de la ciudad de El Alto que prefirió no identificarse por temor a represalias.

La mujer relató que por las amenazas se vio obligada para participar en una marcha el pasado miércoles y fue víctima de una gasificación. “Casi he muerto por el gas. He sufrido. Me he escapado siempre, por eso ahora no quiero salir, prefiero pagar una multa”, contó la mujer de unos 50 años.

Al igual que esta vecina, cientos de personas de la ciudad de El Alto son obligadas a marchar sin importar si apoyan o no al Movimiento Al Socialismo (MAS). En otros casos, los dirigentes y militantes castigan a los que faltan a las movilizaciones con multas que van desde los 100 hasta los 200 bolivianos.

“Cada día tenemos que pagar y es mucho dinero. ¿A dónde va tanto dinero, qué hacen con esa plata?”, se preguntó otra de las vecinas de la zona Ballivián de la urbe alteña.

Dirigentes pintan puertas para amenazar a vecinos.

Ayer, los vecinos de El Alto, mineros e integrantes de otras organizaciones sociales afines al MAS volvieron a las calles del centro paceño para rechazar a la presidenta transitoria, Jeanine Añez. Los manifestantes también exigen el retorno del expresidente Evo Morales, quien actualmente se encuentra asilado en México.

Página Siete conversó con algunos vecinos que indicaron que no están de acuerdo con la movilización de los militantes del MAS, pero deben participar en las marchas porque está en juego “el bienestar” de su familia.

“Me da miedo que cumplan con lo que indicaron y amedrenten a mi familia. No puedo permitir que a mis hijos les hagan daño”, relató don Julio.

Vecinos de Jupapina, Mallasa, Huajchilla, Carreras y Valencia denunciaron que se encuentran “presos” desde hace días debido a los bloqueos que realizan los vecinos afines al MAS.

A través de las redes sociales, uno de los vecinos contó que los pobladores están obligados a salir a las calles para bloquear las vías, caso contrario deben pagar una multa de 200 bolivianos.

En el municipio de Viacha también los vecinos denunciaron que son presionados para marchar y tomar las calles. “Nos han dicho que si no participamos nos van a quitar nuestro ganado, algunos proyectos que teníamos en la zona, como el saneamiento de nuestras tierras”, reveló uno de los comunarios del lugar.

En Achocalla también se registraron las mismas denuncias. “Cada día nos convocan. Ya estoy cansada y pido que de una vez instalen una mesa de diálogo. A nosotros nomás nos quieren sacar como ganado y carne de cañón. ‘Paguen 50 bolivianos’, nos dicen y nosotros no sabemos de dónde sacaremos plata, además no nos dejan trabajar”, relató otra mujer.

Otra vecina aseguró que incluso los dirigentes amenazaron con cortar los servicios básicos a todas las personas que no asistan a las movilizaciones. “Nos van a cortar la luz y agua. Cómo podemos vivir de esa manera”, comentó.

Varios vecinos del Distrito 7 de El Alto contaron a través de las redes sociales que se sienten amenazados porque en sus puertas pintaron la frase: “Faltón”. Indicaron que los responsables de este tipo amedrentamientos son los dirigentes del MAS que los últimos cinco días pretenden obligar a las personas a salir a las calles para formar parte de las movilizaciones en favor del partido de Evo Morales.

Ante esa situación, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) decidió habilitar la línea gratuita 800143030. “Marchar no es obligatorio, si te están obligando a participar en las movilizaciones, puedes denunciar al responsable”, dice la presentación de la iniciativa. Ayer, la entidad policial difundió un mensaje en las redes sociales para que los vecinos de diferentes zonas presenten las quejas.

Los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría anunciaron ayer que presentarán denuncias contra autoridades y dirigentes del MAS que obliguen los vecinos a participar en las marchas e impulsen actos de violencia.

