Quispe se fija una meta: encarcelar a los responsables del desfalco en Fondo Indígena

Los responsables de las irregularidades y del millonario desfalco al Fondo Indígena “tienen que responder ante la Justicia y tienen que estar donde están los delincuentes, en la cárcel”. Con ese objetivo y con el anuncio de la inmediata activación de una auditoría para sustentar ese proceso, el ahora exdiputado Rafael Quispe asumió este martes la conducción de esa institución.

La nueva autoridad apunta a los que considera “malos dirigentes” indígenas, la mayoría afines al anterior gobierno de Evo Morales, y sus exministros, entre los que mencionó a los exministros Nemesia Achacollo (Desarrollo Rural), Juan Ramón Quintana (Presidencia) y Héctor Arce (Justicia). Al final de su posesión, la nueva autoridad bailó una pinquillada (tonada andina) con la presidenta Jeanine Áñez.

“Todos los proyectos van a continuar tal como está previsto, no se va a modificar nada, vamos a cumplir, vamos a hacer otros proyectos que tengan que cumplir con el desarrollo de los pueblos indígenas, como estaba pensado», anunció.

Luego agregó: “Lo primero que vamos a realizar es la auditoría con los que se han robado la plata. Más de 1.000 millones de bolivianos han sido robados entre Nemesia Achacollo, Juanita Ancieta, Felipa Huanca y otros y eso no va a quedar en la impunidad”.

Además apunta a los exministros Juan Ramón Quintana, a quien la Fiscalía investiga por una denuncia gubernamental por terrorismo y sedición, y a Héctor Arce.

“Son cinco ministros que han sido parte del Fondo Indígena, van a responder a la Justicia”, afirmó.

Durante el acto de posesión, Quispe rememoró las marchas de indígenas que dieron paso al fondo destinado a proyectos productivos y sociales y sentenció que “es momento de desenmascarar a quienes mancharon la institucionalidad” de la entidad.

A su juicio, esas personas, a quienes calificó como “falsos indígenas”, “violaron” los “sagrados valores y principios ancestrales” del ama suwa (no seas ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama quella (no seas flojo).

“Es por ello que, sin importar las consecuencias, doy la cara como siempre lo he hecho, y me estoy proponiendo poner orden al Fondo Indígena y desenmascarar a esos malos dirigentes que han hecho uso y abuso de los recursos económicos de esta prestigiosa institución”.

“Es más, han convertido al Fondo Indígena en una billetera para pagar un bono de lealtad a dirigentes cooptándolos en favor del gobierno” señaló al referirse a Morales, a quien responsabilizó de destruir la reivindicaciones indígenas.

En su idioma natal, el aymara, urgió unidad entre los pueblos indígenas y la población en general y dijo que coordinará de manera directa con las comunidades para avanzar en los proyectos que financiará su despacho. (26/11/2019)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz