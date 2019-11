Renuncia: Dockweiler deja Mi Teleférico y garantiza la continuidad del servicio

Dockweiler deja Mi Teleférico y garantiza la continuidad del servicio

El ahora exgerente, a través de un video en sus redes sociales, señaló que su renuncia es irrevocable y se debe a cuestiones personales y por ética. Agradeció al expresidente Morales por la confianza depositada en su persona

César Dockweiler presentó este miércoles su renuncia irrevocable al cargo de gerente ejecutivo de la empresa de transporte Mi Teleférico, aduciendo por motivos personales y ética profesional.

Agregó que, para la tranquilidad de los usuarios, se ha formado un grupo técnico de elevado nivel profesional y especialización en la administración y operación del sistema de transporte por cable, quienes proporcionarán el servicio con todas las condiciones de seguridad y calidad.

“Me toca cerrar el ciclo, toca salir y por tanto he presentado mi renuncia irrevocable; sin embargo, queda una sensación de haber cumplido. Esta renuncia está conectada directamente con elementos que tiene que ver con mi persona, que no permite continuar, con ese compromiso de mi país”, declaró Dockweiler, a través de un video que publicó en sus redes sociales.

En su renuncia publicada en un video agradeció al expresidente Evo Morales por la oportunidad y la confianza depositada para encarar uno de los proyectos más importantes de su gestión.

El Deber