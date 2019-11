Robert Blanco, vicepresidente de la FBF, dijo que «todos quieren jugar»

De todas formas añadió que los clubes profesionales mantienen el pedido de recursos a la FBF por el desembolso de Conmebol tras la Copa América en Brasil. Además, espera que se solucione el problema de Sport Boys con sus jugadores

El reinicio del torneo Clausura 2019 está confirmado para este fin de semana. Y pese a que en principio se había acordado esperar hasta el jueves 21 para evaluar la situación social del país, el presidente de la FBF, César Salinas, dijo que este miércoles se emitirá una circular confirmando que el fútbol se reanuda. Ante este panorama, Robert Blanco, vicepresidente de la FBF y representante de los clubes profesionales, sostuvo que “todos quieren jugar”.

De todas formas y por más que el torneo se reinicie, Blanco añadió que no han perdido de vista la solicitud a la FBF de que se les desembolse a los 14 clubes del país, los $us 75.000 restantes por la participación de Bolivia en la Copa América 2019. La FBF ya entregó un primer monto de $us 75.000, pero Salinas descartó la amplición de ese monto por más que la Conmebol hubiera desembolsado $us 4 millones en total por la Copa América.

“Nadie se opone a jugar, es más, todos quieren hacerlo. Y el pedido por el dinero restante de la Copa América lo hemos dejado para una próxima reunión. Si hay seguridad para jugar no tenemos problemas aunque los capitanes de los clubes son solidarios con la crisis de los jugadores de Sport Boys (al plantel le deben entre tres y seis meses de sueldo) y esperan que la FBF ayude a arreglar; son al menos 150 mil dólares lo que se necesita”, añadió Blanco.

El torneo se paralizó hace un mes en la fecha 16, por la convulsión social que estalló en el país tras las elecciones generales del 20 de octubre. El sábado, en el hotel Sun de Santa Cruz, hubo una reunión de consejo superior de la División Profesional para tomar definiciones si se reiniciaba o no. Sin embargo, las posiciones fueron muy encontradas a tal punto que tras finalizar la reunión, hubo golpes entre los directivos Marco Rodríguez (vice de la FBF) y Fernando Blanco (Destroyers).

Robert Blanco tuvo un cruce fuerte con el mismo Rodríguez (ambos en la testera de la reunión y separados solo por Salinas que estaba en el centro) al que también se agregó su hermano, Carlos, que preside Destroyers. Para el reinicio del torneo Destroyers (35), Sport Boys (34) y Aurora (33) arrancan comprometidos con el descenso y tienen diez fechas para zafar.