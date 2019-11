Salud agiliza compra de medicamentos oncológicos y pide informe sobre aceleradores lineales

Sociedad

El nuevo ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó que se agiliza la compra de 16 tipos de medicamentos para los pacientes con cáncer ante el desabastecimiento inminente de estos fármacos por los conflictos sociales que registraron en pasados días. También pidió un informe sobre la situación y estado de los aceleradores lineales que existen en los nosocomios del territorio nacional.

Cruz explicó que por los bloqueos y movilizaciones en diferentes regiones del país el suministro de medicamentos oncológicos fue irregular y causó la escasez en los hospitales y la preocupación de los enfermos. Remarcó que de seguir los conflictos en 15 días hubiese empeorado el desabastecimiento.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Dijo que otra de las causas de este problema fue la demora de las anteriores autoridades, de la cartera de Estado, porque aparentemente no priorizaron los trámites para el desembolso del dinero para la adquisición de los fármacos.

“El tema oncológico es una de las prioridades de este Ministerio por lo sensible y urgente, por ejemplo: hasta el martes no se había hecho el trámite de fondos para el desembolso de medicamentos. Ósea en 15 días más, no íbamos a tener medicinas oncológicas. Hoy (miércoles) se hace la inversión para la compra de esos fármacos”, agregó.

Los medicamentos que serán adquiridos son: Asparaginasa, Carboplatino, Ciclofosfamida, Cisplatino, Citarabina, Doxorrubicina, Etopósido, Filgrastrim, Ifosfamida, Leucovorina, Mesna, Mercaptopurina, Metotrexato, Ondansetron, Vinblastina y Vincristina.

Aceleradores lineales

La autoridad remarcó la importancia de impulsar programas de prevención contra el cáncer y añadió que para esa situación se requiere conocer el estado de los aceleradores lineales que existen en el país para luchar contra la enfermedad. Ante eso, Cruz pidió un informe a los nosocomios sobre el funcionamiento de los equipos oncológicos.

“Hay aceleradores lineales que no funcionan o están por funcionar. Hoy hablamos con el oncológico de Sucre y nos informan que tienen problemas de infraestructura, al igual que todos y queremos conocer la situación”, aseguró.

Asimismo, afirmó que impulsarán programas para prevenir el cáncer cervicouterino, mama, próstata y gástrico; enfermedades que afecta a más del 60% de la población.

“No vamos a descuidar las otras patologías, pero estas cuatro enfermedades son prevenibles por eso tenemos que entrar en una política de educación, prevención, detección precoz para evitar las complicaciones y gastos excesivos”, dijo.

Pacientes

Días atrás, la Asociación de Pacientes y Familiares con Cáncer expresó su preocupación ante la dificultad de conseguir medicamentos para los enfermos que se encuentran en etapa terminal, como la morfina porque alivia el dolor.

La organización dijo que por los conflictos sociales no se podía conseguir este tipo de fármacos.

Fuente: paginasiete.bo