Seis municipios se quedan sin resguardo policial por quemas

Cochabamba.- El olor a quemado es perceptible a una cuadra del lugar. Las instalaciones de la Estación Policial Integral (EPI) Sud, ubicada en la zona de la Tamborada, está completamente abandonada y comienza a servir de refugio para personas en situación de calle.

La estación que fue atacada por manifestantes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), el 10 de noviembre, es visitada por personas del lugar y curiosos que se acercan para ver lo que queda de la estructura que le costó al municipio 18.574.626 bolivianos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Los vehículos y motos quemados permanecen en la parte exterior, y en el interior de la estructura, una alfombra de vidrios rotos y los expedientes de los casos atendidos en el piso.

Entre los escombros de esta estación policial hay cartones y frazadas en el piso, que revela que las personas en situación de calle pasan la noche en el lugar.

Tal apreciación fue confirmada por testigos, quienes dijeron que los “malvivientes” invaden el lugar en la noche en busca de refugio.

El mismo panorama se repite en la Estación Policial 5 de Valle Hermoso que luego de ser atacada la noche del domingo, quedó reducida a cenizas.

EPI SUR

Luego del acto vandálico de la Tamborada, los vecinos de la OTB San Marcos se organizaron para formar una comisión que interceda ante la Alcaldía y el Comando Policial para la pronta reconstrucción de la estación.

Uno de los vecinos Osvaldo Zurita declaró que los servicios que atendían en el lugar fueron trasladados a la sede de la OTB e incluso en ambientes privados que los mismos vecinos consiguieron.

En la EPI Sur funcionaban oficinas destinadas a los fiscales, médicos forenses, policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), funcionarios de la Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia y de los Servicios Legales Integrales (SLIM). Existía una cámara Gessel, que es una habitación acondicionada para poder ver a las personas sin ser percibido, además de contar con equipos de audio y video para las grabaciones. En el último piso estaba instalado un auditorio. El proyecto fue construido en 3.360 metros cuadrados.

Según los vecinos, la turba quemó incluso a los perros de la zona que acompañan a los policías ya que botaron a las llamas a las madres y a las crías que murieron calcinadas y cuyos cuerpos fueron recogidos por los mismos pobladores al día siguiente del hecho.

TRASLADO

Las oficinas de la Defensoría fueron trasladadas al lado de una cancha de la zona. Los funcionarios que estaban presentes aseguraron que los malos olores del matadero que se encuentra a pocos metros, la falta de agua y sanitarios hace que la atención a la población sea difícil. A ello se suma la poca iluminación de la zona que obliga a los funcionarios a retirarse antes de que caiga la noche por la inseguridad que reina desde la quema de la EPI.

Los juzgados que también atendían en la EPI, ahora trabajan en un ambiente a una cuadra de la estructura y los servicios del SLIM en un ambiente facilitado por las “hermanas” de un templo de la zona.

Uno de los vecinos relató que se sienten totalmente desprotegidos ya que ningún efectivo policial está en la zona y que desde la quema, los robos y amonestaciones a mujeres son el pan de cada día en la zona.

Durante la inauguración de la EPI en 2014, el expresidente Evo Morales aseguró que esta infraestructura equivalía a 22 estaciones policiales.

PÉRDIDAS

El comercio colindante a esta construcción también se vio afectado. Desde las tiendas de barrio hasta los servicios prestados por las 12 oficinas de abogados asentadas alrededor de la EPI.

Segundino Condori, uno de los abogados de la zona, dijo que antes de los destrozos de la estación tenía entre cuatro a cinco casos nuevos por día. Después del atentado, los ingresos son nulos.

El jurista tiene planificado irse de la zona ya que no sabe cuánto más tardará la refacción.

EPI ALALAY

El domingo 17 de noviembre un grupo de jóvenes, afines al MAS quemó la EPI Alalay, ubicada en Valle Hermoso Norte.

La estación policial que contaba con dormitorios, baños, cocina y comedor está abandonada por los policías y en su interior solo un perro que acompañaba a los efectivos permanece entre los escombros.

Paula Caballero, vecina de la zona, relató que 10 días antes del vandalismo, el mismo grupo quemó una motocicleta policial, por ello, se reforzó la presencia policial, pero no fue suficiente para impedir que la turba de más de 100 personas queme por completo la EPI.

Tras el hecho, los vecinos están preocupados ya que no cuentan con el resguardo policial en la zona.

Caballero señaló que no se ha previsto una reunión para tratar el tema de la seguridad y los vecinos temen más ataques como el ocurrido la noche de ese domingo.

Al igual que en la Tamborada, aseguró que desde que los policías se fueron, las denuncias de robos incrementaron, sobre todo por el sector de Villa Pagador.

REPLIEGUE

El vocero de la FELCC Alexander Vargas dijo que desde la quema de las EPI de la zona sur y Alalay, así como las tres ubicadas en el Trópico de Cochabamba que también fueron quemadas por grupos afines al MAS, las denuncias se están centralizando en la estación policial ubicada en la laguna Alalay.

Vargas resaltó que no existen las condiciones necesarias para que los efectivos regresen a las instalaciones y hasta que estas sean reparadas y refaccionadas todas las denuncias deberán ser formalizadas en la FELCC central.

En el Trópico aún no se conoce los daños totales ya que la Policía aun no ingresa a la zona por la falta de garantías.

Sobre los expedientes y casos abiertos, Vargas sostuvo que en las EPIs se logró sacar las computadoras del lugar y recordó que existen archivos y copias en el Ministerio Público, por lo que los casos no están perdidos.

Tras el repliegue de más de 60 efectivos en la FELCC central, el hacinamiento es evidente.

Los más de 150 efectivos dolo cuentan con una ducha, dos sanitarios para varones y uno para mujeres y pocos colchones para el descanso.

SACABA

La noche del 11 de noviembre, otro grupo de manifestantes quemó el comando policial del municipio de Sacaba

Rompieron los vidrios y prendieron fuego en las instalaciones ubicadas en la plaza principal.

Según los vecinos, desde la quema de dicha instalación, los efectivos policiales fueron replegados y no existe resguardo en Sacaba. Similar panorama se vive en la estación policial ubicada en la tranca de Huayllani, donde familiares de los fallecidos en los enfrentamientos invadieron la instalación robando uniformes, equipos y destrozando los ambientes. En esta estación tampoco existe resguardo policial.

PUNATA

El martes 19 de noviembre, luego de una marcha de desbloqueo entre comunarios y bloqueadores de la carretera hacia el Valle Alto, en Punata la estación policial de este municipio también fue quemada.

Según uno de los vecinos de la zona, quien prefiere mantener su identidad en reserva, las puertas, ventanas, techo y escritorios fueron consumidos por las llamas.

Los policías se replegaron y no existe seguridad en todo el municipio, por lo que los pobladores están organizándose para hacer vigilancias nocturnas a fin de evitar hechos delictivos.

PERJUICIO

El comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, sostuvo que mientras no existan las garantías necesarias en los municipios y zonas donde las estaciones policiales fueron afectadas los efectivos no regresarán.

“Hemos venido diciendo que los perjudicados con los hechos de vandalismo y las quemas no son los policías, es la misma población. No contamos con suficientes vehículos y tampoco con los espacios para atender a los denunciantes y no vamos a volver hasta que existan las garantías para ello”, pronunció.

Fuente: Opinión