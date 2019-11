Tres versiones coinciden en que José José descubrió que lo estaban envenenando

Después de verlo así, notó que José estaba recuperando peso. “Se fue y un día regresa, me habla muy tarde y me dice que está en una suite en la colonia Nápoles (CDMX), pero me dice por teléfono ‘me sentía muy mal estando en mi casa, me fui al hospital, me hicieron estudios y no me dejaron ir, salió en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento y que tenía que dar parte a las autoridades’. Él dijo que primero tenía muchas cosas que arreglar y después haría lo necesario”, sostuvo Mondragón.