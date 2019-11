Veizaga: Que se jueguen los 10 partido y haya un campeón

sábado, 16 de noviembre de 2019 · 00:32

Fuente: paginasiete.bo

Diego Gonzáles / La Paz

El volante de The Strongest Wálter Veizaga dijo que la postura de su plantel es clara: “que se jueguen todas las fechas que quedan y se corone un plantel campeón al final del torneo Clausura”. Esperan que se tome esta decisión hoy (10:00) en la reunión de Consejo Superior.

“Yo creo que lo mejor es que de una vez se pueda solucionar y ver lo que va pasar, si se va jugar o no. La incertidumbre es para nosotros, tanto tiempo sin futbol, nosotros no estamos tranquilos de venir a entrenar, cumplir con nuestro trabajo, pero también queremos jugar y nuestra postura siempre ha sido esa desde un principio que se juegue los 10 partidos y que haya un campeón, es por eso que nosotros desde el principio lo tomamos muy serio”, resaltó Veizaga.

El volante cochabambino también se refirió al momento que vive Bolivia. “Gracias a Dios se ve que se va mejorando (la situación del país), pero creo que la directiva, los dirigentes para el fútbol está peor, no puede ser que desde el miércoles suspendan una reunión, unos no quieren viajar, no saben qué hacer. Ojalá que mañana (hoy) en la reunión ya se pueda saber qué es lo que va pasar con nosotros”.

Además acotó que lo ideal es que se dé un tiempo para que todos los equipos puedan volver a las prácticas. “Escuché que por cosas del país, hay varios equipos que no entrenaron normal, pidieron 5 días de entrenamiento y eso se respeta porque no ha sido decisión de los otros clubes de que no pudieron entrenar, sino que por la situación no lo hicieron”, reconoció.