Ciudadanos y amigos bolivianos

Estamos ante la presencia de un gobierno que ha faltado a todos los preceptos constitucionales que nos ha cercenado nuestra mayor riqueza: nuestra libertad y nuestra democracia.

Ya hace algunos días intentó dividirnos con temas regionales y separatistas; y le demostramos que a todos nos une el nombre Bolivia y que todos somos bolivianos.

Ahora intenta instigar con temas cívicos, políticos, sindicales y civiles.

Nada de eso señores, estamos más unidos y con la certeza que nuestras acciones crearan un porvenir de progreso, amor y paz.

Este momento histórico marca el inicio en la construcción de una nueva sociedad, moldeara la vida de una nación que piensa y palpita respeto.

Yo no me muevo, yo no me rindo, yo no voy a bajar la bandera de lucha pacífica

Yo sé que vos tampoco lo harás, ahora sé que los Bolivianos somos indomables, somos guerreros, somos ciudadanos dignos, somos una sola Bolivia….

Ud representa a todos nosotros, ud es la esperanza.

Un nuevo tiempo ha comenzado, hemos perdido el miedo, ahora sentimos y palpitamos nuestra democracia.

JUNTOS Y UNIDOS SIEMPRE…

Richard Ribera S. – Odontólogo

Director de la organización Germán Busch, organización cuya visión es forjar desde Santa Cruz líderes bolivianos a partir del desarrollo del conocimiento.