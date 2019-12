4 aplicaciones para aprender los mejores trucos de magia en móviles android

Desde pequeños, hemos visto o querido ser uno de esos magos que sacan el conejo del sombrero y hacen demás trucos de magia, así que si ahora quieres aprender a hacerlos tú mismo, aquí te dejamos un par de herramientas que te ayudarán a sorprender a tus familiares y amigos.

Magic Tricks es una aplicación que te ofrece una diversa colección de trucos y tutoriales para practicarlos y perfeccionarlos lo mejor posible. La app dispone de 24 efectos mágicos (trucos), de los cuales 12 son totalmente gratis y los 12 restantes son de pago, por lo que puedes disfrutar desde cualquier ángulo.

Por otra parte, Magic Tricks ofrece varios trucos mediante realidad aumentada, siendo estos específicamente con mazos de cartas. Según referencias de los usuarios que utilizaron esta app, la misma tiene un buen funcionamiento y destaca la facilidad para aprender los trucos, así que prepárate para disfrutar de estos con todos tus amigos.

Esta es una aplicación que tiene básicamente por objetivo reunir, debatir y compartir con la comunidad de nuevos magos, para que todos aprendan libremente y de la manera más divertida los mejores trucos de magia. Aquí podrás chatear con cualquier miembro de la app, intercambiar trucos y actos y muchas cosas más de la manera más sencilla posible. Su descarga es totalmente gratuita para que puedas gozar de todas sus funciones disponibles.

Como lo escuchas, 52kards es una app para aprender lo básico en el mundo de la magia sin problema alguno a través de tutoriales que están clasificados en 3 categorías: principiante, intermedio y avanzado. El platillo principal de 52kards es el uso de las cartas, por lo que podrás aprender a hacer los mejores trucos con diversos mazos de cartas.

La aplicación tiene bastante recorrido, ya que fue creada en 2011, pero a día de hoy sigue siendo una de las mejores opciones en cuanto a aplicaciones dirigidas al tema de la magia. Además, 52kards ofrece a sus usuarios cursos más serios de formación para la magia, al igual que selecciones de tarjetas y cartas personalizadas, accesorios y mucho más.

Si crees que YouTube es una aplicación obsoleta para aprender trucos de magia, estás totalmente equivocado. Aunque parezca algo de uso común o rutinario o simplemente básico, YouTube te mostrará los mejores trucos de magia del mundo, con o sin explicación de los mismos, dependiendo de lo que tú quieras, y todo esto sin pagar un solo centavo.

Y sí, no importa que no tengas nada de experiencia en el tema, todo está en cuestión de la práctica y de hacer relucir a tu mago interior. De seguro ya sabías que podías utilizar esta página para aprender a ser un verdadero mago, pero no está de más recordártela y sobre todo mostrarla a las personas que tienen menos conocimiento en esta plataforma de vídeos.

Fuente: https://wwwhatsnew.com