A ‘Chavo’ lo dejaron fuera del Rally Dakar

Inolvidable fue el idilio que vivió Juan Carlos 'Chavo' Salvatierra en tierras peruanas; la organización de Rally Dakar 2019 no le permitió correr la competencia, argumentando que su máquina «Barren Racer One 690» no era de fabricación en serie. Sin embargo, en la misma quad había corrido el holandés y millonario Kees Koolen en la anterior edición de la Odisea y no tuvo problemas en la verificación. «Hoy es un día triste para mi país, mi equipo y el deporte en general», señalaba Salvatierra. Esto derivó en una demanda en perú por discriminación y luego en un proceso penal contra Etienne Lavigne, director de la carrera. Extraoficialemente se habló de que pilotos argentinos había pedido que no corra «Chavo».

Fuente: eldia.com.bo