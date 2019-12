Aclaración del señor Marcelo Hurtado ante las declaraciones del senador Óscar Ortiz

A la opinión pública:

La Paz, 14 dic 2019 (ATB Digital).- La conferencia de prensa del senador Óscar Ortiz en referencia a mi persona, Marcelo Hurtado Sandoval, y a varias empresas y personajes de política nacional, merece el mayor respeto y consideración; pero también una aclaración urgente y necesaria por contener imprecisiones y, en algunos casos, inexactitudes.

En este marco y en apego a la verdad, me corresponde hacer las siguientes aclaraciones:

1.- No tengo ni he tenido ninguna relación empresarial, ni de negocio alguno con el Sr. Carlos Gil y sus operaciones e inversiones en el país; mucho menos he sido nunca representante legal del indicado Sr. Gil.

2.- En relación al Sr. Alvaro García Linera y el Sr. Evo Morales tampoco he tenido relación empresarial, política o de amistad en toda mi vida.

3.- Respecto a afirmaciones que indican que mi persona sería propietaria o representante del conglomerado de empresas (PAT, ATB, GRAVETAL Y LA RAZÓN), el senador Ortiz lamentablemente ha sido inducido a cometer un grave error, porque no he tenido ni tengo ninguna participación societaria, laboral ni de ninguna índole con las empresas GRAVETAL, LA RAZÓN y PAT.

La única relación empresarial que tengo es con ATB, en mi calidad de uno de los socios y formalmente como Representante Legal Ejecutivo.

4.- El 40% de las acciones de la empresa Provida fueron adquiridas por mi persona legal y lícita de la empresa Credinform S.A.

Los Sres. Fernando Arce y Carlos Granchant Salazar, socios de esta empresa, han enfrentado un proceso por estafa por no cumplir con la obligación de emitir nuevas acciones que correspondían a inversores que aportaron capital para salvar a Provida de la quiebra real que enfrentaba por mala administración de los Sres. Arce y Granchant, hecho de conocimiento de la APS.

El Sr. Carlos Granchant fue detenido por un proceso por falsedad a denuncia de una persona víctima de su ilegal e inhumana evicción de un inmueble. Este proceso es completamente ajeno a Provida, a mi persona y a los inversores nuevos de Provida. Sin embargo, los Sres. Arce y Granchant están tratando de confundir a autoridades, medios de comunicación y sociedad como si hubieran salido de Provida de una manera incorrecta o ilegal producto de esa detención en el penal de San Pedro.

5.- Lamentablemente aprovechando la transición política democrática en nuestro país surgen intereses personales que penosamente tratan de aprovechar esta coyuntura, para lograr beneficios personales a costa de empresas legalmente establecidas, poniendo en riesgo cientos de fuentes laborales, la seguridad jurídica y la credibilidad de la institucionalidad empresarial.

6.- Estamos seguros que el senador Oscar Ortiz, cuando sea informado correcta y completamente, no caerá en errores que pueden provocar daños e injusticias.

7.- Debo aclarar también que me encuentro desarrollando mis actividades de forma normal en el país.

8.- Como hombre de leyes y como empresario que cree en su país, ratifico mi confianza en la justicia boliviana, en el Ministerio Público y en la independencia de poderes, que garanticen, en todos los casos, el debido proceso.

Marcelo Hurtado Sandoval

Presidente Directorio ATB

