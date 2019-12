Adiós a la reina de la lluvia: quién era Marie Fredriksson

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestras artistas más grandes y queridas se ha ido”, con esas palabras la familia de Marie la despedía en el periódico sueco Expressen. A los 61 años de edad, la cantante tenía su salud deteriorada, ya que nunca terminó de recuperarse, aunque lo intentó de mil maneras. Su misión estaba cumplida, con su voz ya había conquistado desde los años 80 a miles de fans con canciones inolvidables como “Listen To You’re Heart” y “It Must Have Been Love”.

