Agrupaciones ciudadanas de 9 regiones fundan la nueva alianza «Bolivia Unida”

Nueve agrupaciones ciudadanas con personería jurídica departamental fundaron la “Alianza Bolivia Unida” para constituirse una opción política de consenso o alternativamente presentar su propio binomio presidencial en el marco de la nueva Ley de Organizaciones Políticas.

Al acto fundacional asistieron el senador Edwin Rodríguez líder del Movimiento Originario Popular (MOP) y del diputado cruceño Luis Felipe Dorado, jefe del SOL de Santa Cruz, además del exdiputado del MAS de Oruro, Ever Moya, entre otros.

Rodríguez está convencido que surgió la fuerza política más grande del país con una proyección de vida 20 a 30 años en la idea de sustituir a los 11 partidos políticos que rechazan la opción de unidad y deciden el futuro de los bolivianos.

El excandidato a vicepresidente por la alianza “Bolivia dijo No” y que dos meses antes de las elecciones, dejó plantado a Oscar Ortiz al presentar su sorpresiva renuncia a la postulación, afirmó que las cada agrupación tiene estructura, colores, estatutos y militantes propios que pueden constituir una alianza con presencia nacional.

“¿Entre dos o tres dueños de partidos políticos no se pueden unir? ¿Por no unirse van a perjudicar a la patria? No hay que permitirlo, por eso las agrupaciones estamos dando el ejemplo y si los partidos no se pueden unir habrá que darles voto castigo, tendrán que desaparecer y dar paso a las verdaderas agrupaciones que vienen de las regiones y no desde un grupo de gente que junta su billetera”, manifestó.

La nueva alianza está conformada por las siglas MOP de Potosí; TPT de Tarija, Líder de Chuquisaca, PP de Oruro, MPS de La Paz, SOL de Santa Cruz, NACER del Beni, PST de Pando, y Unidos por la Llajta Cochabamba en fase trámite.

Fuente: https://www.erbol.com.bo