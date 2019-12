Aguilar: el MAS elegirá el 4 de enero a sus candidatos en Bolivia

La Paz, 28 de diciembre (Urgente.bo).- El Movimiento al Socialismo (MAS) elegirá el 4 de enero a sus candidatos presidenciales, en un ampliado nacional en la ciudad de El Alto u Oruro, donde participarán las nueve direcciones departamentales de la sigla y la militancia, informó este sábado el senador del MAS, Omar Aguilar.

“Vamos a elegir a candidatos el 4 enero, en Oruro o en El Alto. Esto se lo hará en un ampliado nacional del MAS con la participación de los nueve departamentos, la nueve direcciones departamentales y la dirección nacional, obviamente”, indicó

En las últimas semanas, desde el Movimiento al Socialismo se nombraron al excanciller David Choquehuanca, el dirigente cocalero del Chapare Andrónico Rodríguez, la presidenta del Senado, Mónica Eva Copa, y a la asambleísta cochabambina Leonilda Zurita como los posibles candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado.

En este entendido, en el congreso del 4 de enero se tomarán en cuenta estos nombres y se elegirá al binomio que representará MAS en los comicios generales del 2020.

El 21 de diciembre, mediante su cuenta de tuiter, el expresidente Evo Morales convocó a la dirigencia exoficialista a participar en un encuentro en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) para 29 de este mes con el fin de elegir a los postulantes presidenciales.

Al respecto, Aguilar manifestó que la elección de los presidenciales de MAS se lo debe hacer en Bolivia. Acotó que representes de la sigla manifestaron que no están de acuerdo en que nuevamente la cúpula de Morales tome decisiones con respecto al rumbo que se debe seguir.

“Muchos dirigente no están yendo (a Argentina) porque critican las decisiones que está tomando su entorno (de Evo). Ellos dicen: no es una decisión de Evo Morales, y culpan a ese entorno de haberle hecho cometer errores. Mientras ellos estén en su entorno la dirigencia no quiere participar de la reunión”, acotó.

