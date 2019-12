Andrónico y Mesa lideran intención de voto; Camacho y Pumari caen

domingo, 22 de diciembre de 2019 · 00:04

Beatriz Layme / La Paz

El dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y el expresidente Carlos Mesa lideran la intención de voto de cara a los comicios de 2020. Mientras que los cívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho descendieron en la preferencia electoral, según la encuesta que realizó Mercados y Muestras para Página Siete.

Los resultados del trabajo de campo dan cuenta de que el 23% de los consultados votaría por Rodríguez, uno de los nombres que “suena” para candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En tanto, el 21% señaló que le daría su voto a Mesa, el líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). El político ratificó que su candidato a la vicepresidencia será Gustavo Pedraza.

“El proceso electoral no terminó, estamos a mitad del río y debemos continuar, voy a ser candidato. La base de nuestro funcionamiento, de nuestra propuesta es un programa con las modificaciones que el actual contexto plantea”, expresó Mesa el 18 de diciembre, cuando ratificó la lista de mujeres candidatas a primeras senadoras por CC para los comicios de 2020.

Mesa y Rodríguez ascendieron siete puntos en la intención de voto. En el estudio de opinión de noviembre, Mesa logró 14% de preferencia y Rodríguez, el 16%.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no definió la fecha de los nuevos comicios, pero las organizaciones sociales ya barajan nombres de sus binomios. Es el caso del MAS, fuerza en la que tras la salida de Evo Morales emerge una larga lista de posibles candidatos, y algunos hasta fueron proclamados.

En dos ampliados del trópico de Cochabamba, bastión político del masismo, respaldaron a Andrónico Rodríguez como su candidato a la Presidencia. Éste aceptó el desafío.

“Es momento de que la juventud comience a demostrar protagonismo y la construcción de su presente ( ). Ahora, más que nunca, debemos seguir los pasos de nuestros padres y algo que nos enseñó nuestro hermano presidente (Evo Morales), de manera inclaudicable: hay que desprendernos de todo interés personal o grupal. La unidad es símbolo de grandes victorias”, afirmó Rodríguez.

Pero Morales, desde Argentina, donde solicitó refugio el 12 de diciembre, manifestó que Andrónico “es muy joven para ser candidato a la Presidencia”.

Morales ante de salir del país, en diferentes actividades, había mencionado a Andrónico como potencial líder en formación y se hablaba de que era su sucesor.

Esta semana, sectores sociales de las 20 provincias de La Paz proclamaron a David Choquehuanca. “Asumo como una responsabilidad histórica este desafío”, afirmó el excanciller.

En el caso de los líderes Camacho y Pumari, ambos descendieron en intención de voto. De acuerdo al estudio de opinión, el excívico cruceño logra el 13%, tres puntos menos de los que alcanzó en la encuesta de noviembre (tenía 16%).

Pumari, ejecutivo de Comcipo, obtiene el 10% de respaldo, seis puntos menos con relación a la anterior encuesta, en la que obtuvo 16% en preferencia electoral.

El descenso se registra tras el polémico audio en el que se escucha a Camacho y Pumari negociar la conformación de su binomio rumbo a las elecciones 2020, sobre la base de 250 mil dólares y dos oficinas de la Aduana Nacional. A ese hecho se suma la polémica que levantó la entrevista que Camacho concedió a Fernando del Rincón de CNN.

En esa entrevista, el excívico cruceño confesó haber filtrado un audio de una conversación que sostuvo con su excompañero de lucha, Pumari.

Chi Hyun Chung, excandidato del Partido Demócrata Cristiano, logra el 9%, pero ese frente resolvió alejarlo de sus filas. No obstante, el coreano nacionalizado boliviano informó que negocia con organizaciones políticas para presentarse como candidato.

De los consultados, el 14% dijo que no votaría por ninguno de los candidatos, votaría en blanco o nulo. Mientras que el 8% optó por la opción no sabe o no responde. El 2% indicó que sufragaría por el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

El trabajo de campo se realizó del viernes 13 y al lunes 16 de diciembre de 2019.

Mayoría apuesta por “candidatura de unidad para enfrentar al MAS

Ante la pregunta que realizó Mercados y Muestras para Página Siete: ¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor para enfrentar al candidato del MAS en las próximas elecciones?, el 42% sostuvo que “debe presentarse una sola candidatura de unidad”.

En cambio, el 36% sostiene que “cualquier candidato interesado debería poder presentarse a las próximas elecciones”.

El 16% de los encuestados considera que “deben presentarse una candidatura de centro y otra de derecha”. De los consultados, el 7% optó por la opción no sabe o no responde.

Para las elecciones del 20 de octubre, las organizaciones sociales buscaron concretar la unidad, pero fracasaron en el intento. A esos comicios se presentaron nueve frentes.

El senador y excandidato por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, en una anterior oportunidad dijo que para 2020 no cometerán los “errores del pasado”, en referencia a que buscarían la unidad.

El jefe departamental de Pan-Bol, Maguiver Rosales, dijo estar de acuerdo con la unidad. “Ya no queremos que haya división como ahora estamos viendo”, expresó.

Ficha técnica

Fecha El trabajo de campo se realizó del viernes 13 y al lunes 16 de diciembre de 2019.

Espacio La encuesta se realizó en el área urbana y rural. La muestra total fue de 800 casos, el tamaño de muestra de acuerdo al teorema de intervalos de confianza tiene un margen de error esperado de ± 3,47% y una confiabilidad de 95%.

Muestra El marco de muestreo utilizado fue la información del Padrón Electoral para elección de Presidencial 2019. De acuerdo a este padrón, el porcentaje de población de las ciudades capitales más la ciudad de El Alto es el 54% y de las provincias, el 46%. La muestra se distribuyó en las 9 capitales de departamento más la ciudad de El Alto y 30 ciudades intermedias.

Objetivo La población objetivo fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia. Estas personas fueron encuestadas en sus hogares.

Sistema El sistema de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, probabilístico, polietápico, estratificados y por cuotas.

Tamaño Debido al tamaño de muestra asignado por departamento y municipio (proporcional a su peso poblacional), el resultado de los datos deben ser considerados a nivel nacional.

