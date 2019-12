Así reaccionó Julio César Chávez ante la humillante derrota de su hijo

En ese entonces, Chávez también relató que había intentado mantenerse al margen y no dar indicaciones a su hijo respecto a lo que debía hacer: “Me desesperé mucho, no tiró golpes, no quería gritar para que no me echaran la culpa a mí”. Sin embargo, al final de esa conversación dio uno de los golpes más fuertes a la carrera de su descendiente: “Si Julio no cambia, yo le pediría a mi hijo que se retire”.