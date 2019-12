En los últimos días también volvió a quedar detenida la ex ministra de Desarrollo Agropecuario, Nemesia Achacollo, que fue uno de los pilares del gabinete de Evo Morales, por una acusación de desvíos millonarios de recursos del Fondo Indígena, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del anterior Gobierno. El nuevo director del Fondioc, Rafael Quispe, ha reactivado el juicio ante la constatación de que la ex ministra estaba en libertad y que no se han recuperado los recursos.