Camacho revela el papel de un minero, un general y un coronel de la UTOP en caída de Evo

El exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho informó que la próxima semana publicará un libro sobre lo ocurrido hasta la renuncia de Evo Morales, pero promete un segundo libro con revelación de los nombres de quienes jugaron un papel decisivo.

Luis Fernando Camacho durante la explicación que hace a allegados en un video que apareció en las redes sociales. Foto: captura

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En las últimas horas circuló en redes sociales el video completo en el que el expresidente cívico Luis Fernando Camacho revela los entretelones del proceso que acabó con la dimisión de Evo Morales. Escribirá dos libros, pero solo en el segundo revelará no solo el nombre sino el papel decisivo que jugaron un minero, un general de las FFAA y la Utop de la Policía.

En un ambiente de su “frate” tuvo contacto con su círculo más cercano y reveló algunos datos de los protagonistas. Un coronel de la UTOP que estuvo a cargo de su seguridad desde El Alto a su hotel fue el primero, siempre según su relato, que se dio la vuelta y desconoció las órdenes, primero del entonces comandante Yuri Calderón y del ministro Carlos Romero.

Primero Calderón y luego Romero lo llamaron para conocer su ubicación, pero les respondía –dijo- que no la daría. Una vez en el hotel, “paran y les dice (a los policías que eran parte del grupo) sáquense el uniforme y les dice: El General de la Policía es masista, pero a partir de hoy nosotros nos hacemos cargo de su seguridad (de Camacho) como civiles ya no somos Policías, fue espectacular y era la UTOP, los que se amotinaron”.

Inmediatamente después reveló la presencia de un minero, que fue central en los contactos posteriores con diferentes sectores sociales que acabaron pidiendo la renuncia de Morales al final del conflicto. Era, según dijo, el que organizó las protestas para que no descendiera desde el aeropuerto de El Alto a La Paz, pero que después le dio la espalda al poder.

“Me dice: va haber quilombo en el aeropuerto pero vas a poder ingresar, dicho y hecho (salí de la terminal y bajé al hotel)”, pero no solo eso, sino –sostuvo- le advierte que si Camacho no saca a Morales, él lo haría: “Me dice: te doy hasta el domingo (10 de noviembre), sino el domingo no se va, lo saco yo con dinamita”, tenía seis mil mineros dispuestos.

“Ese minero, realmente, fue la cereza para que se vaya (Morales), fue la cereza completa, un tipo humilde, sencillo, pero que los maneja a todos los mineros, es su líder”, reveló y explicó que por seguridad no puede revelar el nombre.

Otro elemento que revelará en su segundo libro es el papel de un general que medió o actuó en las Fuerzas Armadas, texto que será publicado una vez gane la presidencia un gobierno distinto al MAS. “Vamos a sacar con nombre del general que se movió en las Fuerzas Armadas, vamos a tener que hacerle un monumento al de la UTOP”, sostuvo y dijo que era el que tuvo un accidente. Heybert Yamil Antelo fue el coronel que sufrió un accidente en la Autopista y que murió.

Para la próxima semana anunció un primer libro de esos hechos que acabaron con la dimisión de Morales, el 10 de noviembre, en medio de denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, un paro cívico, un motín policial y la sugerencia de renuncia del entonces alto mando militar.

Camacho jugó un rol central en los días de alta conflictividad en La Paz, hasta la renuncia de Morales, hoy asilado en Argentina y desde donde organiza la campaña electoral del MAS. Dijo que su padre cerró pactos con las Fuerzas Armadas y la Policía para que no salgan a las calles. (31/12/19)

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

Sobre reunión con uniformados, ven que Camacho se atribuye la victoria del pueblo