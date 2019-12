Cívico Pumari y expresidente Quiroga coinciden en que Evo Morales debe rendir cuentas a la justicia por sus actos de sedición

Pumari y Quiroga coinciden en que Morales debe rendir cuentas a la justicia por sus actos de sedición

El expresidente Evo Morales ordenó desde México, donde se asiló, “que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, de acuerdo con un video presentado por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en el que el exmandatario y el dirigente cocalero Faustino Yucra Yarwi coordinan acciones para paralizar el país.Foto de archivo (Internet).

La Paz, 18 dic (ABI).- El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, y el expresidente y delegado especial de Bolivia ante la comunidad internacional, Jorge Quiroga, coincidieron el miércoles, por separado, en que el exmandatario Evo Morales debe rendir cuentas ante la justicia boliviana por sus actos de sedición y terrorismo.

«Lo más correcto es que los corruptos estén en la cárcel aquellos que han atentado contra la vida de los bolivianos que estén en la cárcel, porque ello, ha generado el Gobierno de Evo Morales en contra del pueblo boliviano», dijo Pumari a los periodistas.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que dentro del proceso de investigación que lleva adelante la comisión de fiscales en La Paz, en el caso «audio», en el que se tiene como interlocutores presuntamente a Evo Morales y Faustino Yucra, se determinó emitir una orden de aprehensión para el exmandatario, con el fin de poner a esa persona bajo control jurisdiccional.

Pumari manifestó que es necesario iniciar un juicio de responsabilidades contra Morales por «traición a la patria».

«Es necesario analizar esta situación porque sabemos bien que se van a victimizar aquellos corruptos, aquellos ladrones se creen inocentes, por eso es necesario iniciar de una vez el juicio de responsabilidades en contra de todas aquellas personas que han robado, que han matado y han engañado al pueblo boliviano», respaldó.

Por su parte, Quiroga dijo que el mandamiento de aprehensión contra Morales es por incitar a la quema de casas y generar hechos de violencia en el país.

«He visto el mandamiento de aprehensión es por el llamamiento a la quema de casas del expresidente (…), él (Morales) salió voluntariamente (del país), los cobardes escapan, él escapo», mencionó.

El exmandatario recordó que el anterior Gobierno dirigido por Morales durante los últimos 14 años inició varios procesos judiciales en su contra.

«Yo he enfrentado juicio de responsabilidades que me ha hecho Evo Morales, procesarme por descubrir Aquío Incahuasi (…), él (Morales) sale y dice que al él le tienen que hacer juicio de responsabilidades, ya veremos, estas en Argentina y vas a mirar esto, tú a mí me has hecho juicio de responsabilidades, tú me has hecho varios juicios por la vía ordinaria», mencionó.