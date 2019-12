Cómo el escándalo de García Luna alcanzaría a Peña Nieto

Después, González Meza interpuso una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex presidente de origen priista, así como contra el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el ex secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, el ex titular de la PGR Raúl Cervantes, y el excomisionado Renato Sales Heredia.