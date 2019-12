Conmoción por feminicidios de Celeste, Olga y Florinda

El sábado, Celeste R.O.C. volvía a su casa luego de pasar clases en la universidad. En el camino fue interceptada por su exenamorado Andrés J.T., quien le pidió conversar por unos minutos. Al principio, la víctima rechazó la invitación, pero ante tanta insistencia aceptó escuchar al agresor. Discutieron. Minutos después, el hombre sacó un cuchillo de su bolsillo y mató a la joven en inmediaciones de la zona de Villa Fátima de La Paz.

Vecinos auxiliaron y trasladaron al hospital Arco Iris a Celeste, quien no resistió el ataque y murió a las 5:00 del domingo. Tenía 24 años y muchos sueños por cumplir.

Al igual que Celeste, Olga y Florinda también tenían muchos sueños por cumplir, pero fueron asesinadas por sus parejas. Los tres feminicidios se registraron entre el jueves y el domingo, en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Los casos causaron conmoción a la población boliviana por la brutalidad y la saña.

Con los tres crímenes, el número de casos de feminicidios se incrementó a 110 en Bolivia, de acuerdo con un registro elaborado por Página Siete. La Paz registra el mayor número de casos con 35. Le siguen Cochabamba con 22, Santa Cruz con 20, Oruro con 10, Potosí con nueve, Tarija con seis, Beni con cuatro, Pando con dos y Chuquisaca con dos.

De acuerdo con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Marco Pérez, Celeste falleció por múltiples puñaladas en el cuerpo. “Los resultados del examen médico forense indican que la causa de la muerte fue shock hipovolémico poshemorrágico, lesión cardiaca y pulmonar por un arma punzocortante, vale decir que fue apuñalada en el corazón y los pulmones”, sostuvo.

La autoridad policial aseguró que no se cuantificó cuántas puñaladas recibió la víctima, pero detalló que fueron varias. “Tenía cortes en el corazón, pulmón, costillas y un corte de 10 centímetros en la parte de la nuca”, dijo y explicó que los vecinos de Villa Fátima denunciaron el hecho. “Ellos han coadyuvado en la aprehensión del universitario quien indicó que no hablaría hasta que llegue su abogado”, explicó.

Según María R, prima de Celeste, desde hace un mes Andrés acosaba a la joven. “Ella ya no quería estar con él, pero él la chantajeaba, le decía que se iba a matar si lo dejaba. Estaba muy celoso”, dijo y contó que realizaban videollamadas con la víctima para velar por su seguridad. “La última vez que conversamos fue el sábado a las 11:00, de pronto ella recibió la llamada de Andrés. Me dijo no me cuelgues porque no quiero hablar con él y por eso seguimos conversando”, comentó.

Celeste vivía junto a su padre y su hermano menor. “Ella prácticamente era su mamá”, dijo su tío Daniel Mercado. “Realmente fue desastroso el asesinato de mi sobrina. 20 puñaladas es poco lo que recibió Celeste”, lloró.

Ayer, luego de la audiencia cautelar, la justicia envió a Andrés con detención al penal de Chonchocoro.

El crimen de Florinda

El feminicidio de Celeste no fue el único que se registró el sábado. En el municipio de Ivirgarzama, del trópico cochabambino se suscitó el asesinato de Florinda M.R. de 37 años. Ella falleció a causa de cinco impactos de bala que fueron producidos por su expareja, Freddy V.

De acuerdo con el informe de la directora de la Felcv de Cochabamba, Rocío Rivas, ambos estaban en proceso de separación. “Él le pidió que ella se suba a la movilidad para tener relaciones íntimas, ella se negó y fue en ese momento que él sacó la pistola y le disparó”, dijo.

Según la investigación, el hijo de seis años de la víctima fue testigo del crimen. De acuerdo con el informe forense, se extrajo cinco proyectiles del cuerpo de la víctima. Se presume que usó un arma calibre 22.

De acuerdo con Rivas, la hermana menor de la víctima contó que la pareja ya tenía problemas desde hace varios meses. Pero el hecho aún está en investigación.

Olga fue velada por su asesino

El director de la Felcv de La Paz contó que otro hecho similar se registró el pasado jueves en la comunidad de Chijipina Grande del municipio de Achacachi.

La autoridad policial contó que Olga G. Y. de 31 años de edad y su esposo René D. C. M. de 33 años se trasladaron desde la comunidad de Tari del mismo municipio para celebrar la graduación de un conocido. Ahí aparentemente discutieron.

“Al retornar ocurrió el feminicidio”, dijo la autoridad. Relató que el acusado indicó que al volver a su casa, él y su esposa sufrieron un asalto. “Pero lastimosamente él no da parte a ninguna autoridad. Simplemente lleva el cadáver a su casa y organiza el velorio”, comentó el jefe policial.

La hija mayor, de 14 años de edad, sospechó del crimen y denunció a su papá. “Es así que personal de la Felcc se constituye al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver. Entonces, el examen médico forense refiere que la señora falleció por anoxia por estrangulamiento”, sostuvo.

El acusado fue detenido por los efectivos de la Policía. Ayer, luego de su audiencia de medidas cautelares, fue enviado preventivamente a la cárcel de San Pedro de La Paz.

Pagina Siete / Verónica Zapana S. / La Paz